Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η οικονομική θέση είναι η πιο προσιτή κατηγορία αεροπορικών εισιτηρίων, όμως η εμπειρία που προσφέρει μπορεί να διαφέρει εντυπωσιακά από πτήση σε πτήση. Το ίδιο εισιτήριο μπορεί να σημαίνει εντελώς διαφορετικό επίπεδο άνεσης, ανάλογα με το αεροσκάφος, τη διαδρομή και την αεροπορική εταιρεία.

«Η οικονομική θέση είναι ένας όρος που καλύπτει τα πάντα, από το ανεκτό έως το άθλιο, ανάλογα με τη διαδρομή, το αεροσκάφος και την αεροπορική εταιρεία», εξηγεί η Ρίτου Πανεσάρ, ιδρύτρια και πρόεδρος της ταξιδιωτικής εταιρείας Travelopod.

Όπως σημειώνει, μια τρίωρη πτήση εσωτερικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και μια δωδεκάωρη διεθνής νυχτερινή πτήση μπορεί να ανήκουν στην ίδια κατηγορία ναύλου, αλλά να έχουν ελάχιστα κοινά όσον αφορά την άνεση και τις παροχές.

Για αυτόν τον λόγο, οι ειδικοί ταξιδιών επισημαίνουν ότι οι επιβάτες δεν θα πρέπει να κοιτούν μόνο το όνομα της αεροπορικής εταιρείας, αλλά κυρίως το μοντέλο του αεροσκάφους που θα εκτελέσει την πτήση.

Το αεροσκάφος κάνει τη διαφορά στην άνεση

Οι διαστάσεις και η διαμόρφωση του αεροσκάφους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εμπειρία στην οικονομική θέση, καθώς οι κατασκευαστές ορίζουν πόσες θέσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε σειρά.

Μεγαλύτερα αεροσκάφη, όπως τα Boeing 787 Dreamliner και Airbus A350, μπορούν να διαθέτουν έως και εννέα ή δέκα θέσεις ανά σειρά στην οικονομική καμπίνα, ενώ μικρότερα περιφερειακά αεροσκάφη προσφέρουν διαφορετική διάταξη και συχνά περισσότερο χώρο.

Το κρίσιμο στοιχείο για τους περισσότερους επιβάτες είναι η απόσταση μεταξύ των σειρών των καθισμάτων (seat pitch), καθώς αυτή καθορίζει τον διαθέσιμο χώρο για τα πόδια.

Στις εσωτερικές πτήσεις οι αμερικανικές εταιρείες υστερούν σε χώρο

«Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν γενικά τις χειρότερες θέσεις στην οικονομική θέση, ενώ ορισμένες ασιατικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις μεγάλων αποστάσεων διαθέτουν τις καλύτερες», αναφέρει ο Ντέιβ Γκρόσμαν, ιδρυτής του MilesTalk.

Οι πιο περιορισμένες θέσεις στις πτήσεις εσωτερικού εντοπίζονται συχνά στις εταιρείες χαμηλού κόστους. Η Frontier Airlines, για παράδειγμα, διαθέτει στάνταρ θέσεις με απόσταση μεταξύ σειρών από 71 έως 79 εκατοστά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας.

Μεταξύ των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών εσωτερικού, η Πανεσάρ ξεχωρίζει την JetBlue για τον χώρο που προσφέρει στους επιβάτες.

Το Airbus A220 της εταιρείας, ένα μικρότερο αεροσκάφος στενής ατράκτου, προσφέρει περίπου 81 εκατοστά απόσταση μεταξύ των σειρών, ενώ το πλάτος των καθισμάτων φτάνει περίπου τα 45 έως 47 εκατοστά, σύμφωνα με τον Γκρόσμαν.

Η μεγάλη διαφορά στις διαστάσεις των καθισμάτων μεταξύ των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη ομοσπονδιακό ελάχιστο όριο για το μέγεθος των θέσεων.

Παρότι το αμερικανικό Κογκρέσο είχε ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να θεσπίσει σχετικό όριο το 2018, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Η άνεση δεν είναι ο μόνος παράγοντας επιλογής

Ωστόσο, ο χώρος για τα πόδια δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τους ταξιδιώτες.

Η έρευνα ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών στη Βόρεια Αμερική για το 2026, που πραγματοποίησε η JD Power με τη συμμετοχή σχεδόν 11.000 επιβατών, ανέδειξε τη Southwest στην πρώτη θέση μεταξύ των επιβατών οικονομικής και βασικής οικονομικής θέσης.

Ακολούθησαν οι Delta Air Lines και JetBlue.

Στα Boeing 737-700 της Southwest, η απόσταση μεταξύ των σειρών ανέρχεται περίπου στα 78 εκατοστά. Ωστόσο, η εταιρεία έχει ένα διαφορετικό πλεονέκτημα: σε αντίθεση με την JetBlue, συνήθως δεν χρεώνει τέλος αλλαγής όταν ο επιβάτης χρειάζεται να αλλάξει ημερομηνίες ταξιδιού.

Οι καλύτερες επιλογές για διεθνείς και μεγάλες πτήσεις

Στις διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, οι ασιατικές και οι εταιρείες της Μέσης Ανατολής θεωρούνται γενικά πιο ανταγωνιστικές στην οικονομική θέση.

«Ο χώρος για τα πόδια, που είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας σε μια οικονομική θέση, διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή», αναφέρει ο Τζίμι Γιουν, επικεφαλής ανάλυσης πόντων της point.me.

Όπως εξηγεί, οι ασιατικές και οι εταιρείες της Μέσης Ανατολής είναι γνωστές για τις πιο άνετες οικονομικές καμπίνες σε σχέση με πολλές άλλες περιοχές του κόσμου.

Για παράδειγμα, η Southwest και η Japan Airlines (JAL) προσφέρουν αμφότερες περίπου 81 εκατοστά χώρο για τα πόδια, όμως οι θέσεις της JAL έχουν μεγαλύτερο πλάτος, περίπου 48 εκατοστά, έναντι περίπου 45 εκατοστών της Southwest.

Η λίστα της Πανεσάρ περιλαμβάνει τις:

Japan Airlines

Cathay Pacific

Korean Air

Singapore Airlines

«Η JAL είναι ιδιαίτερα δυνατή όσον αφορά τον χώρο, ενώ η Singapore Airlines και η Cathay Pacific προσφέρουν συνολικά μια πολύ σταθερή εμπειρία στην οικονομική θέση», αναφέρει.

Οι θέσεις της Cathay Pacific στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προσφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 81 εκατοστά απόσταση μεταξύ σειρών και πλάτος περίπου 45 εκατοστά.

Η Singapore Airlines διαθέτει καθίσματα με πλάτος από 43 έως 35 εκατοστά, όμως προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως αξιόλογο μενού ανεξαρτήτως ναύλου, αποσκευές έως 23 κιλά για την οικονομική θέση και δωρεάν Wi-Fi για τα μέλη του προγράμματος KrisFlyer.

Η Japan Airlines στην κορυφή της οικονομικής θέσης

Οι επιλογές των ειδικών φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τις αξιολογήσεις των επιβατών.

Στα World Airline Awards 2025 της Skytrax, που βασίζονται σε εκατομμύρια έρευνες ταξιδιωτών, η Japan Airlines κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία των αεροπορικών εταιρειών με τις καλύτερες θέσεις οικονομικής θέσης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Cathay Pacific και στην τρίτη η Korean Air.

Η επιτυχία της JAL συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαμόρφωση των αεροσκαφών της. Όπως εξηγεί ο Άντρες Σέρα, επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών της Optimise Travel, ενώ τα περισσότερα Boeing 787 διαθέτουν εννέα θέσεις ανά σειρά στην οικονομική καμπίνα, η Japan Airlines έχει επιλέξει μόλις οκτώ θέσεις στον ίδιο χώρο.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου πέντε επιπλέον εκατοστά χώρου ανά επιβάτη.

Παράλληλα, η JAL προσφέρει ιδιαίτερα γενναιόδωρο όριο αποσκευών, καθώς οι επιβάτες οικονομικής θέσης στις διεθνείς πτήσεις μπορούν να παραδώσουν δύο αποσκευές έως 23 κιλά η καθεμία.

Η διαφορετική στρατηγική της Air New Zealand

Η Air New Zealand ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, προσφέροντας θέσεις με επιπλέον χώρο για τα πόδια μέσα στην οικονομική καμπίνα, αντί να αυξάνει τον χώρο για όλους τους επιβάτες.

Η επιλογή Economy Stretch προσφέρει έως και 89 εκατοστά απόσταση μεταξύ των σειρών σε ορισμένα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στα εισιτήρια οικονομικής θέσης, κάτι που δεν αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών.

Η οικονομική της καμπίνα κέρδισε επίσης το βραβείο World’s Best Economy Class της AirlineRatings.com για το 2026, κυρίως χάρη στη μοναδική επιλογή Skycouch, η οποία επιτρέπει στους ταξιδιώτες να μετατρέψουν μια σειρά καθισμάτων σε επίπεδο χώρο ξεκούρασης.

Η χαμηλή τιμή του εισιτηρίου δεν σημαίνει πάντα φθηνό ταξίδι

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να συγκρίνουν μόνο τη βασική τιμή του εισιτηρίου.

Η Τζένιφερ Γέλιν, ανώτερη συντάκτρια του Points Path, σημειώνει ότι ένα φθηνό εισιτήριο μπορεί γρήγορα να γίνει ακριβό όταν προστεθούν επιπλέον χρεώσεις, όπως:

παραδοτέες αποσκευές,

επιλογή θέσης,

πρόσθετες υπηρεσίες.

Όταν δύο εισιτήρια έχουν παρόμοια τιμή, η θέση είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν.

Οι επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

το μοντέλο του αεροσκάφους,

τις επιπλέον χρεώσεις,

την ώρα αναχώρησης,

αν η πτήση είναι απευθείας ή με ανταπόκριση,

την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων της εταιρείας.

Τέλος, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ή μια πιστωτική κάρτα συνδεδεμένη με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία μπορεί επίσης να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα επιλογής.

Διαβάστε ακόμη:

Economist: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τα πάει καλύτερα από ό,τι νομίζουμε

Κυβέρνηση και διυλιστήρια ρίχνουν €0,40 το πετρέλαιο θέρμανσης

Παπούτσια τρεξίματος: Από τις Ελβιέλες της ελληνικής αλάνας στη βιομηχανία δισεκατομμυρίων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ