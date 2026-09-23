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Η Ryanair θα συνεχίσει να περιορίζει τις συχνότητες των πτήσεών της κατά τη χειμερινή περίοδο, προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στις τιμές καυσίμων που δεν έχει αντισταθμίσει μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), ενώ παράλληλα εξετάζει τη μεταφορά χωρητικότητας σε αγορές με χαμηλότερα τέλη, όπως η Ιταλία και οι σκανδιναβικές χώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι άσκησε επίσης κριτική στους «φόρους επισκεπτών» του Ηνωμένου Βασιλείου, επαναφέροντας την αντίθεσή του σε μια πολιτική που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει τον τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λονδίνο, με αφορμή την ανακοίνωση του χειμερινού προγράμματος της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, ο Ο’Λίρι υποστήριξε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν αντίστοιχα κόστη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανόητη και καταδικασμένη να αποτύχει» την πρόταση που θα επέτρεπε στις τοπικές αρχές να επιβάλλουν πρόσθετο φόρο στα ξενοδοχεία. «Εναπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά του», δήλωσε ο επικεφαλής της Ryanair.

Λιγότερες πτήσεις τον χειμώνα – Μεταφορά χωρητικότητας σε φθηνότερες αγορές

Η Ryanair θα προσφέρει συνολικά 435 δρομολόγια τον φετινό χειμώνα, σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων προορισμών από το αεροδρόμιο Στάνστεντ και 18 νέων συνδέσεων από άλλα βρετανικά αεροδρόμια.

Ωστόσο, η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει τη μείωση της συχνότητας πτήσεων σε ορισμένες αγορές, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων και η ασθενέστερη καταναλωτική ζήτηση πιέζουν τον κλάδο των αερομεταφορών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να μειώσουν τους ναύλους προκειμένου να ενισχύσουν τις κρατήσεις, ενώ η Ryanair έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τον ετήσιο στόχο επιβατών της, ανακοινώνοντας ότι θα διαθέσει λιγότερες θέσεις κατά τη χαμηλής ζήτησης χειμερινή περίοδο.

Ανοδικά οι ναύλοι μετά από μήνες πτώσης

Ο Ο’Λίρι ανέφερε ότι η εταιρεία βλέπει πλέον μια ανάκαμψη στις τιμές των εισιτηρίων, μετά από μήνες υποχώρησης, καθώς οι ναύλοι άρχισαν να αυξάνονται ελαφρώς από τον Αύγουστο.

«Όλοι θα μειώσουν τη χωρητικότητα αυτόν τον χειμώνα, επειδή όλοι είμαστε πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στις τιμές του πετρελαίου αυτόν τον χειμώνα και το καλοκαίρι του 2027 απ’ ό,τι ήμασταν το καλοκαίρι του 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά τους κόστη.

Νέα επίθεση στις βρετανικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου αφιέρωσε ο επικεφαλής της Ryanair στην κριτική κατά του επικεφαλής της National Air Traffic Services (NATS), Μάρτιν Ρολφ, μετά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Ο’Λίρι υποστήριξε ότι οι πρόσφατες διαταραχές στις πτήσεις προκάλεσαν σημαντικές οικονομικές απώλειες στην εταιρεία, με το τελευταίο περιστατικό να κοστίζει στη Ryanair περίπου 4 έως 5 εκατ. λίρες.

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