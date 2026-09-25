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Η νέα πραγματικότητα για τις αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ αποτυπώνεται πλέον στα προγράμματα πτήσεων, καθώς η παρατεταμένη άνοδος του κόστους καυσίμων υποχρεώνει τους μεγάλους αερομεταφορείς να επανεξετάσουν δρομολόγια με χαμηλές αποδόσεις.

Οι United Airlines, American Airlines και Southwest Airlines προετοιμάζουν νέες περικοπές στα προγράμματά τους κατά τους τελευταίους μήνες του 2026, με το «ψαλίδι» να αφορά κυρίως πτήσεις που δεν προσφέρουν την απαιτούμενη κερδοφορία. Οι κινήσεις έρχονται μετά τις μειώσεις που είχαν ήδη εφαρμοστεί στα θερινά προγράμματα.

Παράλληλα, οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις στις χρεώσεις αποσκευών, αναζητώντας πρόσθετα έσοδα ώστε να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την άνοδο των ενεργειακών δαπανών.

Οι τρεις αεροπορικές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ποια ακριβώς δρομολόγια θα επηρεαστούν. Ωστόσο, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι φθηνότερες πτήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλότερη ζήτηση και μικρότερα περιθώρια κέρδους.

Στο στόχαστρο οι πτήσεις χαμηλής ζήτησης

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τα δρομολόγια που απευθύνονται κυρίως σε ταξιδιώτες με βασικό κριτήριο την τιμή και λιγότερο σε επαγγελματίες επιβάτες.

Πρόκειται κυρίως για λιγότερο δημοφιλείς διαδρομές, αλλά και πτήσεις που πραγματοποιούνται σε ώρες και ημέρες με περιορισμένη ζήτηση. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται, μεταξύ άλλων, πτήσεις Τρίτης και Σαββάτου, καθώς και αναχωρήσεις πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Η λογική πίσω από τις αλλαγές είναι να περιοριστούν οι θέσεις που παραμένουν διαθέσιμες ή αποφέρουν χαμηλά έσοδα σε μια περίοδο κατά την οποία κάθε πτήση επιβαρύνεται περισσότερο από το κόστος λειτουργίας.

Οι αεροπορικές επιχειρούν έτσι να προσαρμόσουν την προσφορά τους στη ζήτηση, χωρίς να περιορίσουν σε αντίστοιχο βαθμό τις πιο επικερδείς πτήσεις.

Ακριβότερα εισιτήρια κατά 25%

Η πίεση δεν περιορίζεται στο σκέλος των δρομολογίων. Έχει ήδη περάσει στις τιμές που πληρώνουν οι επιβάτες.

Οι αεροπορικοί ναύλοι στις ΗΠΑ ήταν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο περίπου 25% υψηλότεροι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τον αμερικανικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας μετακυλίεται σε σημαντικό βαθμό στην τελική τιμή του εισιτηρίου. Παρά τις ανατιμήσεις, ωστόσο, οι εταιρείες δεν διαπιστώνουν μέχρι στιγμής σημαντική υποχώρηση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια.

Αυτό τους επιτρέπει να διατηρούν υψηλότερους ναύλους και παράλληλα να προχωρούν σε επιλεκτικές περικοπές πτήσεων που δεν θεωρούν αρκετά αποδοτικές.

Η πίεση από το ακριβό καύσιμο

Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον αμερικανικό κλάδο, ιδιαίτερα εν μέσω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν και τις αναταράξεις στην αγορά ενέργειας.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, United, Delta, American και Southwest, δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 80% περισσότερα για καύσιμα κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η μέση τιμή ενός γαλονιού αεροπορικού καυσίμου έφτασε την Πέμπτη τα 4,56 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου. Παρά τη νέα άνοδο, η τιμή παραμένει χαμηλότερα από την κορύφωση που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Για τις αεροπορικές, όμως, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ύψος της τιμής του καυσίμου. Η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα δημιουργεί πίεση στα περιθώρια κέρδους και αυξάνει την ανάγκη για αναπροσαρμογές στα δρομολόγια και τις τιμές.

Το κλείσιμο της Spirit και η αλλαγή στην αγορά

Επιπλέον πίεση στους οικονομικότερους ναύλους δημιουργεί η έξοδος της Spirit Airlines από την αγορά τον Μάιο, μετά το πρώτο μεγάλο κύμα αύξησης του κόστους καυσίμων.

Η Spirit είχε ισχυρή παρουσία στο χαμηλού κόστους τμήμα της αμερικανικής αγοράς, προσφέροντας ιδιαίτερα φθηνούς βασικούς ναύλους. Η αποχώρησή της περιορίζει ένα μέρος της προσφοράς των πολύ χαμηλών τιμών.

Την ίδια ώρα, άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Frontier, επιχειρούν να διαφοροποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, στρεφόμενες περισσότερο σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλότερης κατηγορίας.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η άνοδος των καυσίμων δεν επηρεάζει απλώς το κόστος μιας πτήσης, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες αλλαγές στη δομή της αγοράς.

Η ζήτηση κρατά ψηλά τους ναύλους

Παρά την αύξηση του κόστους και τις περικοπές στα δρομολόγια, το βασικό στήριγμα για τις αεροπορικές παραμένει η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση.

Οι ναύλοι δεν καθορίζονται αποκλειστικά από την τιμή του καυσίμου. Η τελική τιμή αποτελεί αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όταν οι διαθέσιμες θέσεις περιορίζονται ενώ οι επιβάτες εξακολουθούν να ταξιδεύουν, οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να διατηρούν υψηλότερες τιμές.

Αυτό εξηγεί γιατί οι αεροπορικές μπορούν να προχωρούν σε περικοπές λιγότερο κερδοφόρων πτήσεων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν υψηλότερους ναύλους στις διαδρομές όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Για τους επιβάτες, η εικόνα μεταφράζεται σε λιγότερες επιλογές στις οικονομικότερες πτήσεις και υψηλότερο κόστος ταξιδιού, τουλάχιστον όσο παραμένουν αυξημένες τόσο οι τιμές των καυσίμων όσο και η ζήτηση.

Η εξέλιξη των επόμενων μηνών θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό των δύο παραγόντων: εάν το κόστος ενέργειας παραμείνει υψηλό και η ταξιδιωτική ζήτηση συνεχίσει να αντέχει, οι αεροπορικές θα έχουν ισχυρό κίνητρο να περιορίζουν την προσφορά στις λιγότερο αποδοτικές πτήσεις και να διατηρούν τους ναύλους σε υψηλά επίπεδα.

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