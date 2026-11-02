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Υπεγράφη από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη η Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μελετών χωροθέτησης και αδειοδότησης της μαρίνας Ιμέρου του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (ΑΔΑ 9Φ8Μ465ΧΘΟ-ΖΜΛ).

Πρόκειται για ένα κρίσιμο τουριστικό λιμενικό έργο, που ανοίγει τον δρόμο για ένα αναπτυξιακό άλμα στην ευρύτερη περιοχή. Η μαρίνα στην περιοχή του Ιμέρου όπου νοητά καταλήγει ο κάθετος άξονας από τα Βαλκάνια, δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο τουρισμό στο θρακικό πέλαγος, και ένα νέο πόλο προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού και επισκεπτών από τις γειτονικές χώρες προς το Αιγαίο.

Η Υπουργός Τουρισμού, είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της περσινής επίσκεψής της στην περιοχή, παρουσία του βουλευτή Π.Ε. Ροδόπης, Ευρυπίδη Στυλιανίδη και του Περιφεριάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη, τη βούλησή της να προχωρήσει αυτό το εμβληματικό έργο, προτάσσοντας ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής, τον θαλάσσιο τουρισμό.

Στην κατεύθυνση αυτή, ακολούθησε πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέφθηκε στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠΤ), η δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικού λιμένα στη συγκεκριμένη θέση.

Έτσι, μετά και την ισχύ του ΕΧΠΤ από τον Αυγούστου του 2026, ακολουθεί η σημερινή Πρόσκληση της Υπουργού Τουρισμού, για ένταξη του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά χρηματοδότηση ύψους 155.000 ευρώ, για την ωρίμανση των μελετών χωροθέτησης και αδειοδότησης της μαρίνας Ιμέρου.

Το Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει με συνέπεια και απτά αποτελέσματα να εργάζεται για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και της κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας. Υπηρετώντας με τον τρόπο αυτόν τη στρατηγική της ισόρροπης και δίκαιης τουριστικής ανάπτυξης, ειδικά σε περιοχές, όπως η Θράκη, όπου η τουριστική ανάπτυξη συσχετίζεται με την ανάσχεση δημογραφικών ζητημάτων, και την εθνική ανάγκη να παρουσιαστούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.