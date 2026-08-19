Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η φετινή τουριστική σεζόν στην Πάτμο, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να καταγράφουν, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Νικήτα Τσαμπαλάκη, πολύ ισχυρές επιδόσεις. Η Πάτμος εξακολουθεί να προσελκύει ένα διεθνές κοινό, με την τουρκική αγορά να διατηρεί σημαντική θέση, ενώ παράλληλα ενισχύεται το ενδιαφέρον για ποιοτικές τουριστικές επενδύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

«Η φετινή σεζόν κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο», σημειώνει ο κ. Τσαμπαλάκης, επισημαίνοντας ότι το νησί υποδέχθηκε επισκέπτες από πολλές χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην τουρκική αγορά, η οποία, όπως λέει, αποτελεί και φέτος «μια πολύ σημαντική αγορά» για την Πάτμο, με τους Τούρκους επισκέπτες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικοί και για την τοπική οικονομία.

Η Μαντόνα στην Πάτμο και η διεθνής προβολή του νησιού

Την ίδια ώρα, η Πάτμος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς στο νησί βρίσκεται η Μαντόνα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της παρουσίας στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη της διεθνούς σταρ, αλλά και άλλων προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας που επιλέγουν την Πάτμο, λειτουργεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη, ως σημαντική προβολή του προορισμού στο εξωτερικό: «Βοηθούν πάρα πολύ. Η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο, όπως και πολλών άλλων διεθνών προσωπικοτήτων που επιλέγουν το νησί, αποτελεί τεράστια και ουσιαστικά δωρεάν διεθνή προβολή», σημειώνει ο κ. Τσαμπαλάκης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως εξηγεί, η προβολή αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής επίσκεψης, καθώς «η Πάτμος ταξιδεύει μέσα από τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Το επενδυτικό ενδιαφέρον και η θωράκιση των υποδομών

Η αυξημένη φήμη φέρνει μοιραία και κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή στο νησί καταγράφεται έντονο και αυξημένο ενδιαφέρον για ποιοτικές τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες εστιάζουν κυρίως σε αναβαθμισμένα boutique καταλύματα, στην premium εστίαση και σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ζητά το κοινό της Πάτμου. Ωστόσο, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει άναρχα. Παράλληλα με το επενδυτικό ενδιαφέρον, ο δήμος δίνει απόλυτη προτεραιότητα στις βασικές υποδομές του νησιού. Έργα που αφορούν το νερό, την ενίσχυση της αφαλάτωσης, την αποχέτευση, αλλά και την ανάπλαση και προστασία του δημόσιου χώρου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ώστε το νησί να μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων αλλά και των απαιτητικών επισκεπτών του

Το πλάνο για επέκταση της σεζόν: «Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε»

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, το στρατηγικό πλάνο του δήμου δεν στοχεύει στην ποσοτική αύξηση των τουριστών το καλοκαίρι, αλλά στην ποιοτική επέκταση της σεζόν. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επιμήκυνση της περιόδου και η διεθνής εξωστρέφεια, με έμφαση στην προσέλκυση επισκεπτών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Πάτμος ποντάρει στα ισχυρά της χαρτιά: τον πολιτισμό, την πλούσια θρησκευτική κληρονομιά, την παρθένα φύση, τον αθλητισμό και τον θαλάσσιο τουρισμό. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο δήμαρχος, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του νησιού: «Η Πάτμος έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Χρειάζεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο αυτό που ήδη είναι».

Διαβάστε επίσης

Ομόλογα: Οι αποδόσεις χτυπούν ρεκόρ δεκαετιών – Καμπανάκι για επιχειρήσεις και νοικοκυριά (γραφήματα)

Meta: Απορρίπτει τις κατηγορίες ότι εθίζει εσκεμμένα τα παιδιά σε Instagram και Facebook – Η γραμμή άμυνας στη μεγάλη δίκη

Unitree Robotics: Εκρηκτικό ντεμπούτο με άνοδο 629% μετά το IPO των $904 εκατ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ