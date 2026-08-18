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Οι καλοκαιρινές διακοπές του 2026 διαμορφώνονται σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που γνώριζαν οι ταξιδιώτες τα προηγούμενα χρόνια. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αναταράξεις σε βασικούς αεροπορικούς και θαλάσσιους διαδρόμους ωθούν ακόμη και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους.

Παρά τις δυσκολίες, η διάθεση για ταξίδια παραμένει ισχυρή. Οι αναζητήσεις πτήσεων για το φετινό καλοκαίρι εμφανίζονται αυξημένες κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το ενδιαφέρον για εσωτερικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ ενισχύεται κατά 7%. Αντί να ακυρώνουν τις διακοπές τους, οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται: αλλάζουν ημερομηνίες, περιορίζουν τη διάρκεια των ταξιδιών, επιλέγουν νέους προορισμούς και πληρώνουν περισσότερο για ευελιξία.

Κανόνας 1: Κλείστε πρώτα την πτήση

Με τα αεροπορικά εισιτήρια να επηρεάζονται έντονα από τις τιμές των καυσίμων, τις αλλαγές δρομολογίων και τη ζήτηση της τελευταίας στιγμής, πολλοί ταξιδιωτικοί σύμβουλοι προτείνουν πλέον να εξασφαλίζεται πρώτα η πτήση.

Αρκετοί ταξιδιώτες «κλειδώνουν» μια συμφέρουσα τιμή όταν τη βρουν και στη συνέχεια οργανώνουν γύρω από αυτήν τα ξενοδοχεία, τις εκδρομές και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Παράλληλα, η αβεβαιότητα έχει περιορίσει τον χρόνο προγραμματισμού, καθώς πολλοί περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να αξιολογήσουν τις διεθνείς εξελίξεις πριν δεσμευτούν οριστικά.

Κανόνας 2: Προτιμήστε προορισμούς πιο κοντά

Οι υψηλές τιμές των διηπειρωτικών πτήσεων ωθούν αρκετούς ταξιδιώτες σε πιο σύντομες αποδράσεις και προορισμούς που απαιτούν χαμηλότερο κόστος μετακίνησης.

Στις ΗΠΑ, περιοχές όπως η Καραϊβική και η Αλάσκα κερδίζουν έδαφος, ενώ πολλοί επιλέγουν οικονομικότερες θέσεις στις πτήσεις ή μειώνουν τη διάρκεια των διακοπών τους. Παράλληλα, τα οδικά ταξίδια παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο στο συνολικό κόστος.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αυξάνονται σημαντικά οι κρατήσεις για κάμπινγκ και υπαίθριες διακοπές, με πολλούς ταξιδιώτες να αναζητούν ακόμη και τοποθεσίες που εξυπηρετούνται από μέσα μαζικής μεταφοράς για να περιορίσουν τις δαπάνες καυσίμων.

Κανόνας 3: Κοιτάξτε πέρα από την Ευρώπη

Για όσους εξακολουθούν να επιθυμούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, η Λατινική Αμερική εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού.

Οι αναζητήσεις για πτήσεις προς την Κεντρική Αμερική και τη Νότια Αμερική αυξάνονται αισθητά, με χώρες όπως η Κόστα Ρίκα και η Γουατεμάλα να προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον. Πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που θεωρούν πιο προβλέψιμους και λιγότερο επηρεασμένους από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, παρατηρείται στροφή από τις κλασικές παραθαλάσσιες διακοπές σε πιο σύνθετες εμπειρίες που συνδυάζουν φύση, πολιτισμό, περιπέτεια και τοπική κουλτούρα.

Κανόνας 4: Επιλέξτε πιο δροσερούς και ήρεμους προορισμούς

Η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων θερμοκρασιών αλλάζει τις προτιμήσεις πολλών ταξιδιωτών. Πόλεις όπως το Ρέικιαβικ, το Δουβλίνο, η Στοκχόλμη και η Κοπεγχάγη κερδίζουν έδαφος χάρη στο πιο ήπιο κλίμα και στις ανταγωνιστικότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ταυτόχρονα, περιοχές της βόρειας Ευρώπης, όπως τα φιόρδ της Νορβηγίας, καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις κρατήσεις.

Η τάση του «slow travel» συνεχίζει επίσης να ενισχύεται. Περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε έναν προορισμό, δίνοντας έμφαση στην ευεξία, τη χαλάρωση και την ουσιαστική γνωριμία με τον τόπο που επισκέπτονται.

Κανόνας 5: Πληρώστε για ευελιξία και προστασία

Αν και η πλειονότητα των ταξιδιωτών προσπαθεί να περιορίσει τα έξοδά της, φέτος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύσει σε μεγαλύτερη ευελιξία.

Η επιλογή εισιτηρίων και ξενοδοχείων με δυνατότητα αλλαγών ή ακυρώσεων, καθώς και η έγκαιρη αγορά ταξιδιωτικής ασφάλισης, αποκτούν μεγαλύτερη αξία σε ένα περιβάλλον που παραμένει απρόβλεπτο.

Ορισμένοι προορισμοί που επηρεάστηκαν από μειωμένη ζήτηση προσφέρουν μάλιστα πιο ελκυστικές τιμές, δημιουργώντας ευκαιρίες για όσους είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν ευέλικτοι στα σχέδιά τους.

Οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι σημειώνουν επίσης ότι πολλοί νεότεροι ή λιγότερο έμπειροι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον όχι μόνο οργάνωση, αλλά και αίσθημα ασφάλειας, επιλέγοντας επαγγελματική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση πιθανών απροόπτων.

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