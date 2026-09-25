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Στο Τόκιο, με αφορμή τη διεθνή έκθεση τουρισμού «Tourism Expo Japan 2026», βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, όπου συμμετείχε ως προσκεκλημένη σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Υπουργών, που οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για τη δημιουργία ανθεκτικών προορισμών και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η κα Κεφαλογιάννη συνοδευόταν από την Πρέσβη της Ελλάδας στην Ιαπωνία, Όλγα Κλιαμάκη, και τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου.

Στην τοποθέτησή της κατά τη συζήτηση, η Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές που εφαρμόζει η χώρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, τη σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών, καθώς και τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την πιο ισόρροπη κατανομή των τουριστικών ροών μέσω της ανάπτυξης των θεματικών μορφών τουρισμού και του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και των υποδομών τους, με έμφαση στον ορεινό, τον θαλάσσιο και τον καταδυτικό τουρισμό, τον γαστρονομικό και οινικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, καθώς και τον τουρισμό ευεξίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην ιαπωνική πρωτεύουσα, η Υπουργός είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και στελέχη της ιαπωνικής ταξιδιωτικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τουρισμό, την αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην ιαπωνική αγορά.

Στη συνάντησή της με τον Αντιπρόεδρο της αεροπορικής εταιρείας Japan Airlines (JAL), κ. Ross Leggett, η Υπουργός Τουρισμού τόνισε τη σημασία ανάπτυξης συνεργειών για την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, με απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα, η οποία το 2025 ξεπέρασε τα 43 εκατ. επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών κρουαζιέρας, καθώς και στην ισχυρή δυναμική του τουρισμού το 2026, παρά τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ακολούθησε συνάντηση με τον επικεφαλής, από ιαπωνικής πλευράς, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Ιαπωνίας, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας, κ. Taro Kono. Οι δύο πλευρές επισήμαναν ότι το 2024, Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας–Ιαπωνίας, αποτέλεσε σημαντική διμερή πρωτοβουλία, που είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εμβάθυνση των πολιτιστικών δεσμών και την ενίσχυση των τουριστικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως μέσω της προώθησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας–Ιαπωνίας, καθώς και η σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων, της τουριστικής εκπαίδευσης και του πολιτιστικού τουρισμού.

Η Υπουργός συναντήθηκε, επίσης, με τον Επίτροπο Τουρισμού της Ιαπωνίας, κ. Norio Kimura. Η κα Κεφαλογιάννη, αφού αναφέρθηκε στη σταθερή παρουσία του ΕΟΤ στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ιαπωνία, παρουσίασε τη στρατηγική προβολής του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας, με έμφαση στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην προώθηση λιγότερο προβεβλημένων προορισμών. Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω αύξησης των τουριστικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας και διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας, στη βάση αξιοποίησης του υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των κυβερνήσεων αλλά και φορέων της τουριστικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Τόκιο, η Υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε το Εθνικό Μουσείο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Μουσείου και πρώην Υφυπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας, κ. Makoto Fujiwara. Ο κ. Fujiwara αναφέρθηκε στη διοργάνωση, το 2023, της έκθεσης «Κληρονομιές Ομορφιάς: Αρχαιολογικοί Θησαυροί από την Ιαπωνία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Η κα Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη και στις δικές της ρίζες από την Κρήτη, χαρακτήρισε την έκθεση αυτή σημαντικό σημείο εκκίνησης για πολιτιστική συνεργασία. Τόνισε επιπλέον τη σημασία της διασύνδεσης και συνεργασίας των μουσείων των δύο χωρών, ειδικά μεταξύ λαών όπως ο ελληνικός και ο ιαπωνικός, που μοιράζονται το ισχυρό και κοινό ενδιαφέρον για τον πολιτισμό. Όπως επισήμανε η Υπουργός, ο πολιτισμός είναι βασικός πυλώνας για την αμοιβαία ενίσχυση του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στη συνέχεια, η Υπουργός συναντήθηκε με την Ambassador of Greek Wine στην Ιαπωνία, κα Atsuko Aoyama, με την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες προώθησης του οινοτουρισμού και του ελληνικού κρασιού στην ιαπωνική αγορά, ως ζωντανού στοιχείου της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού, που εμπλουτίζει την ταξιδιωτική εμπειρία. Εξετάστηκαν, στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη δράσεων προβολής μέσω της νέας επίσημης ταξιδιωτικής πύλης VisitGreece.gr, η διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης στην Ελλάδα για sommeliers, καθώς και η προώθηση του ελληνικού κρασιού και του οινοτουρισμού, μεταξύ άλλων, μέσω της δημιουργίας ενημερωτικού υλικού στην ιαπωνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Ιαπωνία, η Υπουργός Τουρισμού παραχώρησε συνεντεύξεις σε κορυφαία ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα στην οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας «Nikkei» και το ειδησεογραφικό πρακτορείο «Kyodo News».

Τέλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, πραγματοποίησε συναντήσεις με επενδυτικούς και τουριστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων μέλη του ΔΣ του Ιαπωνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων «Keidanren Secretariat», καθώς και τον διευθυντή/μέλος ΔΣ της JATA (Ιαπωνικός Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Γραφείων). Στις συνομιλίες παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό ανά περιοχές της χώρας, όπως αυτές αναδεικνύονται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, ενώ συμφωνήθηκε ότι, από κοινού με τον ΕΟΤ, θα σχεδιαστούν πιο στοχευμένες προτάσεις ταξιδιωτικών εμπειριών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ιαπωνικής αγοράς.

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