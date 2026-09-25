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Νέα κεφάλαια εισέρχονται ή προετοιμάζονται να εισέλθουν στη μετοχική σύνθεση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, περισσότερες από τις μισές συναντήσεις στα πρόσφατα roadshows αφορούν επενδυτές με τους οποίους οι τράπεζες έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά.

Κορυφαία θέση στην εικόνα αυτή έχουν τα αμερικανικά κεφάλαια.

Από την πώληση των ποσοστών του ΤΧΣ και την είσοδο των μεγάλων διεθνών funds έως τη νέα γενιά επενδυτών που φέρνει η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, όλο και μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού κεφαλαίου βρίσκεται πλέον σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Η ελληνική τραπεζική αγορά αλλάζει όχι μόνο σε μέγεθος και κερδοφορία, αλλά και σε ιδιοκτησιακή σύνθεση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον μετατραπεί σε επενδυτική υπόθεση με έντονα διεθνή χαρακτηριστικά, με αμερικανικά, βρετανικά, καναδικά, νορβηγικά και ασιατικά κεφάλαια να διευρύνουν την παρουσία τους στο μετοχολόγιο.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά νέα δυναμική μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου και την είσοδο της Αθήνας σε ευρύτερες δεξαμενές διεθνών επενδυτών. Για τις τράπεζες, το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, αλλά να διευρύνουν τη βάση των ξένων επενδυτών, ιδιαίτερα προς την αμερικανική αγορά.

Όπως επισημαίνει τραπεζική πηγή, η Αμερική αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντική αγορά, καθώς σε αρκετές τράπεζες περίπου το 50% των μετόχων τους έχουν έδρα στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, περισσότερες από τις μισές συναντήσεις στα roadshows αφορούν επενδυτές που δεν έχουν ακόμη παρουσία στο μετοχολόγιο των τραπεζών. M&G, Aberdeen, Manulife, καθώς και τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια CPP, PGGM και Mubadala, είναι ορισμένα από τα ονόματα που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Από το «παλιό» ξένο χρήμα στους νέους επενδυτές

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά στους παραδοσιακούς διεθνείς επενδυτές. Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου λειτουργεί ως καταλύτης για την προσέγγιση νέων χαρτοφυλακίων.

«Με την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου βλέπουμε να διευρύνεται το ενδιαφέρον και σε νέους επενδυτές», αναφέρουν τραπεζικές πηγές, επισημαίνοντας ότι περίπου οι μισές συναντήσεις των τραπεζών στα πρόσφατα roadshows έγιναν με νέους επενδυτές.

Η αλλαγή έχει σημασία γιατί η ελληνική αγορά δεν απευθύνεται πλέον μόνο σε funds που είχαν ήδη παρακολουθήσει την ιστορία της ελληνικής τραπεζικής αναδιάρθρωσης. Η νέα επενδυτική βάση μπορεί να περιλαμβάνει long-only διαχειριστές, pension funds, sovereign wealth funds, asset managers αλλά και hedge funds, δηλαδή επενδυτές με διαφορετικό επενδυτικό ορίζοντα και διαφορετικά κριτήρια τοποθέτησης.

Μεταξύ των διεθνών ονομάτων που παρακολουθούν την ελληνική αγορά περιλαμβάνονται Pictet, Redwheel, Wellington, Vanguard, Robeco, Lazard και Millennium.

Ποιοι επενδυτές βολιδοσκοπούν τον κλάδο

Η νέα εικόνα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική αν δει κανείς τις βασικές κατηγορίες επενδυτών. Η αποεπένδυση του ΤΧΣ έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο και έχει δημιουργήσει χώρο για μια ευρύτερη βάση ιδιωτικών και διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο την εθνικότητα των κεφαλαίων, αλλά και το είδος τους: από long-only funds και asset managers έως pension funds, sovereign wealth funds και hedge funds.

Η αναβάθμιση φέρνει νέο «κύμα» κεφαλαίων

Η αλλαγή του επενδυτικού χάρτη δεν αφορά μόνο τις τράπεζες. Συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια της Αθήνας να καταστεί περισσότερο αναγνωρίσιμο χρηματοοικονομικό κέντρο.

Ήδη, μεγάλα διεθνή hedge funds εξετάζουν ή προχωρούν στην εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η Millennium Management, ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds παγκοσμίως, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 97 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει γραφείο στην Αθήνα. Παράλληλα, στο ίδιο κάδρο βρίσκονται η Rokos Capital Management και η Verition Fund Management. Τα τρία funds αναφέρονται συνολικά με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 134 δισ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά. Δεν πρόκειται μόνο για την προσέλκυση πλούσιων ιδιωτών ή τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, φορολογία 5% στα bonus και στο carried interest επιλέξιμων στελεχών, ενώ για τις επενδυτικές εταιρείες απαιτείται πραγματική παρουσία και ελάχιστες λειτουργικές δαπάνες 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με άλλα λόγια, η Αθήνα επιχειρεί να περάσει από το μοντέλο του «ξένου επενδυτή που αγοράζει ελληνικές μετοχές» σε ένα ευρύτερο μοντέλο, όπου διεθνή επενδυτικά κεφάλαια αποκτούν και φυσική παρουσία στη χώρα.

Το δεύτερο στοίχημα: τα ratings

Η διεθνοποίηση του μετοχολογίου συμπίπτει με τη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των τραπεζών.

Η Moody’s, για παράδειγμα, αναθεώρησε στις 21 Σεπτεμβρίου το outlook της Eurobank για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις από σταθερό σε θετικό, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa1. Η κίνηση συνδέθηκε με την αντίστοιχη θετική αλλαγή του outlook της Ελλάδας.

Η σύνδεση είναι κρίσιμη: όσο βελτιώνεται η πιστοληπτική εικόνα της χώρας, τόσο δημιουργείται περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση των τραπεζικών αξιολογήσεων. Όπως σημειώνει τραπεζική πηγή, η πορεία των ratings των τραπεζών είναι συνδεδεμένη με εκείνη της ελληνικής Δημοκρατίας: «Αν έχουμε καλά μαντάτα εκεί, θα ακολουθήσουμε πιο γρήγορα», αναφέρουν οι πηγές.

Ένα τραπεζικό χρηματιστήριο με διεθνή κεφάλαια

Η εικόνα των κεφαλαιοποιήσεων δείχνει πλέον το μέγεθος του επενδυτικού «οχήματος» που αποτελούν οι τράπεζες. Με βάση τα στοιχεία της 24ης Σεπτεμβρίου, η συνολική κεφαλαιοποίηση των έξι τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται κοντά στα 60 δισ. ευρώ.

Η ουσία, πάντως, βρίσκεται αλλού: το ελληνικό τραπεζικό χρηματιστήριο έχει πάψει να είναι υπόθεση κυρίως εγχώριων επενδυτών. Η αποεπένδυση του ΤΧΣ ολοκλήρωσε έναν κύκλο και άνοιξε έναν άλλο, στον οποίο τα μεγάλα διεθνή funds, οι asset managers και τα sovereign wealth funds έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερο βάρος.

Και η επόμενη φάση φαίνεται ακόμη πιο διεθνής: όχι μόνο περισσότερα ξένα κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες, αλλά περισσότεροι διεθνείς επενδυτές στην Αθήνα, περισσότερες επενδυτικές συναντήσεις και σταδιακά ένα οικοσύστημα διαχείρισης κεφαλαίων που αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της νέας «μετοχικής γεωγραφίας»: οι ελληνικές τράπεζες δεν αναζητούν πλέον απλώς ξένους μετόχους. Αναζητούν τη θέση τους στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

H νέα μετοχική γεωγραφία των τραπεζών

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