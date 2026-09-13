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Το επόμενο μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο μπορεί να μην είναι ένα μουσείο, μια παραλία ή ένα διάσημο εστιατόριο. Μπορεί να είναι απλώς το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.

Στο Τόκιο, επισκέπτες μπαίνουν στα 7-Eleven όχι μόνο για να αγοράσουν κάτι που χρειάζονται, αλλά για να ανακαλύψουν προϊόντα που έχουν ήδη δει σε βίντεο και αναρτήσεις στα social media. Τα περίφημα σάντουιτς με αυγό, τα ψωμάκια με κάρι, το χοιρινό katsu, τα γλυκά με matcha και τα διαφορετικά είδη έτοιμου καφέ καταλήγουν στα καλάθια και, πολύ συχνά, φωτογραφίζονται πριν καν περάσουν από το ταμείο.

Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται πλέον σε διαφορετικές εκδοχές από την Ισπανία και τη Φινλανδία μέχρι τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Το grocery tourism, δηλαδή η επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία ως μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας, εξελίσσεται σε μία από τις χαρακτηριστικότερες τάσεις του 2026.

Και πίσω από την εκ πρώτης όψεως παράξενη συνήθεια κρύβεται μια απλή ανάγκη: οι ταξιδιώτες θέλουν να δουν πώς πραγματικά ζουν και καταναλώνουν οι κάτοικοι ενός προορισμού.

Τα μεγέθη δείχνουν ότι δεν πρόκειται πλέον για μια περιθωριακή συνήθεια των foodies. Σε διεθνή έρευνα με περισσότερους από 14.000 ταξιδιώτες από 14 χώρες, το 77% δήλωσε ότι απολαμβάνει να εξερευνά τοπικά παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ όταν ταξιδεύει, ενώ σχεδόν ένας στους δύο μαγειρεύει τουλάχιστον ορισμένα από τα γεύματά του κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Μια τουριστική εμπειρία με κόστος λίγων ευρώ

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το grocery tourism κερδίζει έδαφος βρίσκεται στο κόστος. Σε μια εποχή κατά την οποία οι τιμές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, εισιτήρια και οργανωμένες δραστηριότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά, η περιήγηση σε ένα τοπικό κατάστημα παραμένει σχεδόν δωρεάν τουριστική εμπειρία.

Δεν απαιτείται κράτηση, εισιτήριο ή προγραμματισμός. Με περίπου 10 ευρώ ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει πέντε ή έξι διαφορετικά προϊόντα, να δοκιμάσει γεύσεις που δεν υπάρχουν στην πατρίδα του και να πάρει μαζί του ένα διαφορετικό είδος «σουβενίρ».

Ένα ασυνήθιστο αναψυκτικό, ένα τοπικό τυρί, μια σοκολάτα, ένα σακουλάκι πατατάκια με περίεργη γεύση ή ακόμη και ένα γιαούρτι μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη συναισθηματική αξία από ένα τυποποιημένο αναμνηστικό.

Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο. Ο επισκέπτης ενός σούπερ μάρκετ δεν παρακολουθεί μια σκηνοθετημένη εκδοχή της τοπικής κουλτούρας. Μπαίνει προσωρινά στην καθημερινότητά της.

Χρησιμοποιεί το ίδιο καλάθι με τους κατοίκους, παρατηρεί τι αγοράζουν, βλέπει τι θεωρείται φθηνό ή ακριβό και ανακαλύπτει ποιες κατηγορίες προϊόντων καταλαμβάνουν ολόκληρους διαδρόμους.

Στην Ιαπωνία μπορεί να εντυπωσιαστεί από την ποικιλία στα φύκια και στα έτοιμα γεύματα. Στη βόρεια Ευρώπη από τα ράφια με κονσερβοποιημένα ψάρια. Στην Ελλάδα από την έκταση που καταλαμβάνουν τα γιαούρτια, η φέτα, τα τοπικά τυριά, το ελαιόλαδο, τα παξιμάδια και το μέλι.

Ένα ιστορικό μνημείο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό από πού προέρχεται ένας λαός. Ένα κατάστημα τροφίμων δείχνει πώς ζει σήμερα.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στις ταξιδιωτικές προθέσεις. Περίπου το 35% των ταξιδιωτών διεθνώς σχεδιάζει να επισκεφθεί ή να πραγματοποιήσει αγορές σε τοπικό παντοπωλείο στο επόμενο ταξίδι του.

Η ψυχολογία πίσω από το «πιο νόστιμο» προϊόν των διακοπών

Δεν είναι τυχαίο ότι ένα απλό προϊόν που αγοράζεται σε ένα ταξίδι μπορεί να φαίνεται πολύ πιο νόστιμο από κάτι αντίστοιχο στο σπίτι.

Η γεύση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα συστατικά. Συνδέεται στενά με το περιβάλλον, τις προσδοκίες, τη διάθεση και τις αναμνήσεις που συνοδεύουν τη στιγμή της κατανάλωσης.

Ένα ιαπωνικό σάντουιτς με αυγό που τρώγεται στους δρόμους του Τόκιο ή ένα κρασί που ανοίγει ένα καλοκαιρινό βράδυ στη Μεσόγειο κουβαλά μαζί του ολόκληρη την ταξιδιωτική εμπειρία. Όταν το ίδιο προϊόν καταναλωθεί αργότερα στην κουζίνα του σπιτιού, μπορεί ξαφνικά να φαίνεται πολύ πιο συνηθισμένο.

Το προϊόν δεν άλλαξε. Άλλαξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής.

Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που τα ξένα σούπερ μάρκετ προκαλούν τόση περιέργεια. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που ο ταξιδιώτης γνωρίζει ήδη πώς λειτουργεί. Υπάρχουν διάδρομοι, ράφια, καλάθια και ταμεία. Δεν χρειάζεται να μάθει τους κανόνες μιας καινούργιας εμπειρίας.

Ακριβώς αυτή η οικειότητα επιτρέπει στις διαφορές να γίνουν περισσότερο ορατές. Η συσκευασία, οι γεύσεις, οι τιμές, οι ποσότητες και οι αγοραστικές συνήθειες των κατοίκων μετατρέπουν μια καθημερινή διαδικασία σε μικρή πολιτισμική εξερεύνηση.

Από το σούπερ μάρκετ στο Tripadvisor

Το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών δεν περνά απαρατήρητο από το λιανεμπόριο. Ήδη εμφανίζονται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τα καταστήματά τους όχι αποκλειστικά ως σημεία πώλησης, αλλά και ως μέρος της τουριστικής εμπειρίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φινλανδική K-Supermarket, η οποία προχώρησε στην καταχώριση πολλών καταστημάτων της στο Tripadvisor ως σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα δεν είναι απολύτως ομοιόμορφα. Η λειτουργία τους προσαρμόζεται στην εκάστοτε τοπική αγορά, με αποτέλεσμα κάθε σημείο να αποκτά διαφορετική ταυτότητα.

Σε κατάστημα του Ελσίνκι λειτουργούν ακόμη και κυψέλες στην ταράτσα για την παραγωγή μελιού, ενώ άλλο σημείο έχει γίνει γνωστό για την πλούσια συλλογή craft μπίρας.

Η εμπορική λογική είναι διαφορετική από εκείνη ενός συμβατικού τουριστικού προϊόντος. Αντί να δημιουργηθεί από την αρχή μια εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για επισκέπτες, αξιοποιείται κάτι που ήδη υπάρχει και θεωρείται αυθεντικό.

Για τις επιχειρήσεις λιανικής, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα νέα αγορά. Ο τουρίστας δεν αντικαθιστά τον καθημερινό πελάτη, αλλά προσθέτει μια διαφορετική κατηγορία καταναλωτικής ζήτησης, περισσότερο πρόθυμη να πειραματιστεί και να αγοράσει προϊόντα με τοπικό χαρακτήρα.

Η Ελλάδα και το «τουριστικό» ράφι

Για την ελληνική αγορά, το grocery tourism διαθέτει ιδιαίτερη δυναμική, καθώς μεγάλο μέρος της ταυτότητας της χώρας είναι ήδη συνδεδεμένο με τη γαστρονομία.

Ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ μπορεί να λειτουργήσει για έναν ξένο ως μια μικρογραφία της εγχώριας διατροφικής κουλτούρας. Οι διαφορετικοί τύποι φέτας και γιαουρτιού, τα τυριά κάθε περιοχής, οι ελιές, τα μέλια, τα παξιμάδια, τα αλείμματα, τα ζυμαρικά και δεκάδες ετικέτες ελαιολάδου δημιουργούν μια εικόνα που για τον Έλληνα καταναλωτή είναι απολύτως καθημερινή, αλλά για τον επισκέπτη μπορεί να αποτελεί ανακάλυψη.

Ακόμη και η δυσκολία κατανόησης μιας ετικέτας γίνεται μέρος της εμπειρίας. Ένας ταξιδιώτης μπορεί απλώς να παρατηρήσει τι βάζουν οι ντόπιοι στο καλάθι τους και να ακολουθήσει την επιλογή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά ενός γιαουρτιού ή ενός τυριού αποκτά κάτι από την αυθεντικότητα που αναζητούν ολοένα περισσότεροι επισκέπτες, ιδιαίτερα όσοι θέλουν να κινηθούν πέρα από τις καθιερωμένες τουριστικές διαδρομές.

Για το ελληνικό λιανεμπόριο, αλλά και για τους παραγωγούς τροφίμων, η τάση δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες. Μικρότερες συσκευασίες, τοπικά προϊόντα, premium ελληνικές ετικέτες και είδη εύκολα στη μεταφορά μπορούν να απευθυνθούν σε ένα κοινό που αναζητά κάτι περισσότερο από την κάλυψη μιας καθημερινής ανάγκης.

Όταν η επιτυχία απειλεί την αυθεντικότητα

Υπάρχει, ωστόσο, ένα παράδοξο. Η μεγάλη επιτυχία μπορεί να αφαιρέσει από το grocery tourism ακριβώς το στοιχείο που το έκανε δημοφιλές.

Στην περιοχή Kawaguchiko της Ιαπωνίας, ένα κατάστημα Lawson απέκτησε τεράστια δημοτικότητα λόγω της θέας προς το Όρος Fuji. Η χαρακτηριστική εικόνα του καταστήματος με το βουνό στο βάθος διαδόθηκε στα social media, προσελκύοντας μαζικά επισκέπτες που ήθελαν να βγάλουν την ίδια φωτογραφία.

Η κατάσταση έφτασε στο σημείο να απαιτηθούν μέτρα για τη διαχείριση του πλήθους, από φύλακες και εμπόδια μέχρι την τοποθέτηση μεγάλου παραπετάσματος που περιόριζε το πολυπόθητο φωτογραφικό κάδρο.

Το περιστατικό δείχνει και τα όρια της νέας τάσης. Η αξία ενός τοπικού σούπερ μάρκετ για τον ταξιδιώτη βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν κατασκευάστηκε ως τουριστικό αξιοθέατο. Είναι ένας χώρος όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να κάνουν τις καθημερινές αγορές τους.

Εάν οι διάδρομοι γεμίσουν με επισκέπτες που φωτογραφίζουν περισσότερο απ’ όσο ψωνίζουν, εάν τα προϊόντα προσαρμοστούν αποκλειστικά στις τουριστικές προτιμήσεις ή εάν οι ντόπιοι αρχίσουν να αποφεύγουν το κατάστημα, τότε χάνεται το βασικό πλεονέκτημα της εμπειρίας: η αίσθηση συμμετοχής στην πραγματική ζωή του προορισμού.

Το grocery tourism βρίσκεται έτσι στη διασταύρωση τριών μεγάλων τάσεων: της αναζήτησης αυθεντικότητας, της ανάγκης για οικονομικότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες και της επιθυμίας των καταναλωτών να ανακαλύπτουν έναν τόπο μέσα από το φαγητό του.

Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί ένα καλάθι γεμάτο άγνωστα σνακ μπορεί πλέον να διεκδικεί μια θέση στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα δίπλα σε μουσεία, αξιοθέατα και εστιατόρια.

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