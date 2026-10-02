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Ένα εταιρικό ταξίδι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα αποφάσισε να οργανώσει ο Μπασίρ Τσεντραουί (Bashir Chedrawee), μεταφέροντας την έννοια του team bonding από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ελλάδα. Ο επιχειρηματίας έκλεισε για μία ολόκληρη εβδομάδα τα εστιατόριά του και ταξίδεψε στην Αθήνα και τη Νάξο μαζί με δεκάδες εργαζομένους του.

Ο Τσεντραουί είναι ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Simone’s Kitchen, αλυσίδας μεσογειακής κουζίνας που διαθέτει τρία καταστήματα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την επιχείρηση μαζί με τη μητέρα του το 2018, δημιουργώντας ένα μενού με επιρροές από διαφορετικές γωνιές της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, ο Λίβανος, το Μαρόκο και η Ιταλία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρεία είχε οργανώσει αρκετές δραστηριότητες για το προσωπικό της εντός των ΗΠΑ, από εξορμήσεις σε παραλίες λιμνών μέχρι την ενοικίαση χώρων ψυχαγωγίας. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τσεντραουί ήθελε να κάνει κάτι μεγαλύτερο.

«Ωστόσο, το να επισκεφθούμε ένα μέρος με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή σε καθημερινή βάση –αλλά στο οποίο οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε βρεθεί ποτέ– ήταν μια εμπειρία που είχε περισσότερο νόημα», εξήγησε στο Business Insider.

73 άτομα με προορισμό την Ελλάδα

Τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε στην ομάδα του ότι ο επόμενος προορισμός τους θα ήταν η Ελλάδα, για ένα ταξίδι διάρκειας μίας εβδομάδας. Συνολικά συμμετείχαν 73 άτομα, μαζί με τους συνοδούς των εργαζομένων.

Η εταιρεία ανέλαβε σημαντικό μέρος των εξόδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μετακινήσεις, η διαμονή, ορισμένες ομαδικές δραστηριότητες και γεύματα ανέβασαν το συνολικό κόστος σε περισσότερα από 2.000 δολάρια ανά άτομο.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν ήταν τυχαία. Όπως εξηγεί ο επιχειρηματίας, θεωρεί ότι η ελληνική κουλτούρα και η έννοια της φιλοξενίας βρίσκονται πολύ κοντά στη φιλοσοφία που επιχειρεί να εκφράσει η Simone’s Kitchen.

Υπήρχε, όμως, και ένας πρακτικός λόγος. Ο ίδιος είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα και γνώριζε αρκετά καλά τι απαιτούσε η οργάνωση ενός τέτοιου ταξιδιού.

«Είχα ξαναπάει εκεί, οπότε ένιωθα σίγουρος ότι μπορούσα να οργανώσω αυτό το ταξίδι μόνος μου, αντί να το αναθέσω σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο. Ήξερα τι να περιμένω κατά την άφιξή μας και γνώριζα ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβή χώρα για επίσκεψη, εφόσον υπάρχει σωστός προγραμματισμός», ανέφερε.

Η ανακοίνωση, πάντως, προκάλεσε αρχικά δυσπιστία στους εργαζομένους, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι το ταξίδι θα γινόταν πραγματικότητα.

Πώς κάλυψε το κόστος και την απώλεια τζίρου

Η απόφαση είχε σημαντικό οικονομικό βάρος. Εκτός από τα έξοδα του ταξιδιού, τα τρία εστιατόρια θα έμεναν κλειστά για μία εβδομάδα, γεγονός που σήμαινε απώλεια εσόδων.

Ο Τσεντραουί, ωστόσο, είχε ξεκινήσει την προετοιμασία μήνες νωρίτερα. Για περίπου έξι μήνες η εταιρεία περιόριζε δαπάνες και αναζητούσε τρόπους να μειώσει το λειτουργικό κόστος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι προμήθειες. Όπως εξηγεί, η Simone’s Kitchen δαπανά περίπου 300.000 δολάρια τον χρόνο μόνο για μπούτια κοτόπουλου. Με τις τιμές μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών να αποκλίνουν ακόμη και κατά 15%, η συστηματική σύγκριση προσφορών μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δεκάδων χιλιάδων δολαρίων ετησίως.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβράδυνε ορισμένες δαπάνες που αφορούσαν στο νέο κατάστημα που βρισκόταν υπό κατασκευή, μεταθέτοντας αγορές εξοπλισμού που δεν ήταν άμεσα απαραίτητες. Ταυτόχρονα, επιχείρησε να διατηρήσει ελεγχόμενο το μισθολογικό κόστος, αποφεύγοντας την υπερστελέχωση των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, βοήθησε και η ανάπτυξη που κατέγραψε η εταιρεία εκείνη την περίοδο. Μάλιστα, θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση του επικείμενου ταξιδιού μέσω Instagram ενίσχυσε την εικόνα της Simone’s Kitchen στα μάτια του κοινού.

Από την Αθήνα στη Νάξο

Το πρόγραμμα περιλάμβανε Αθήνα και Νάξο, με τον ίδιο τον Τσεντραουί να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της οργάνωσης.

Από τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέχρι τα ξενοδοχεία και τις μετακινήσεις με λεωφορεία, προηγήθηκε εκτεταμένη έρευνα και διαπραγμάτευση προκειμένου να περιοριστεί το κόστος χωρίς να θυσιαστεί η εμπειρία της ομάδας.

Και τελικά το ταξίδι έδωσε πολύ περισσότερες ιστορίες από ένα συνηθισμένο εταιρικό retreat.

«Μια μέρα κάναμε περιήγηση στα νησιά, η οποία περιλάμβανε και μπάρμπεκιου στο σκάφος. Έγιναν δύο προτάσεις γάμου, ενώ κάποιοι έκαναν μαζί τατουάζ», αποκάλυψε.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισε περισσότερο ήταν το τελευταίο βράδυ στη Νάξο.

«Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή που ζήσαμε ήταν το τελευταίο δείπνο στη Νάξο. Εκπλήξαμε τους πάντες, ζητώντας τους να ετοιμαστούν για το δείπνο φορώντας τα καλά τους. Πήραμε δύο λεωφορεία από την παραλία και ανεβήκαμε στα ορεινά της Νάξου, όπου δειπνήσαμε σε ένα χωριό φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο», περιέγραψε.

«Οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν εμπειρίες»

Για τον ιδιοκτήτη της Simone’s Kitchen, πάντως, το ταξίδι δεν ήταν απλώς μια ανταμοιβή προς το προσωπικό, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μιας επιχείρησης με τους ανθρώπους της.

«Ο κλάδος της φιλοξενίας και εστίασης είναι συχνά ένας χώρος όπου όλοι εργάζονται με τον κατώτατο μισθό ή προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην από τα φιλοδωρήματα. Δεν συνειδητοποιούμε ότι οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν στους εργαζομένους εμπειρίες τις οποίες ίσως να μην αποκτούσαν ποτέ από μόνοι τους – ή ακόμα και να μην είχαν συνειδητοποιήσει ότι επιθυμούσαν», κατέληξε.

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