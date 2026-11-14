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Η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη διατηρεί τη δυναμική της, με την πληρότητα να κινείται περίπου στο 58%, ωστόσο οι χαμηλότερες τιμές πιέζουν τα έσοδα των διαχειριστών.

Την ίδια ώρα, το μέτρο αναστολής των νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (ΑΜΑ), που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, φαίνεται να περιορίζει την προσφορά καταλυμάτων στο κέντρο κατά 25%.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ο περιορισμός των νέων εγγραφών θα οδηγήσει τελικά σε αύξηση των εσόδων για τα ήδη εγγεγραμμένα καταλύματα. Τα προαναφερόμενα στοιχεία παρουσίασε ο senior Back End Software Engineer της Beyond, Νικόλαος Ζουρμπάκης, στο πρώτο Short Stay Thessaloniki Conference 2026, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Philoxenia-Hotelia (13-15/11), με την υποστήριξη της ΔΕΘ-HELEXPO.