Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts παρουσιάζει το Blu Syllogi, ένα νέο luxury retail village και lifestyle προορισμό στη Σαντορίνη. Αναπόσπαστο μέρος του Sandblu Santorini, το Blu Syllogi συνδυάζει μόδα, γαστρονομία, ευεξία, design και σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα, προσφέροντας έναν διαφορετικό τρόπο να απολαύσει κανείς το νησί.

Στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, σε μια από τις πιο ήσυχες γωνιές της Σαντορίνης, το Blu Syllogi αναπτύσσεται αμφιθεατρικά, ακολουθώντας τη φυσική κλίση του τοπίου. Η αρχιτεκτονική του αποτελεί φυσική συνέχεια του σαντορινιού περιβάλλοντος, αποτυπώνοντας με σύγχρονο τρόπο την καθαρότητα της κυκλαδίτικης αισθητικής. Λευκοί όγκοι και λιτές γεωμετρικές γραμμές ενσωματώνονται αρμονικά στο τοπίο, δημιουργώντας μία σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

«Το Blu Syllogi γεννήθηκε από την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε έναν διαφορετικό προορισμό στη Σαντορίνη – έναν χώρο όπου shopping, γαστρονομία, ευεξία και φιλοξενία συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Αποτελεί φυσική επέκταση της εμπειρίας του Sandblu Santorini και δημιουργεί έναν νέο λόγο για να επισκεφθεί κανείς το resort, αλλά και να ανακαλύψει μία διαφορετική πλευρά της Σαντορίνης», σημειώνει ο Λεωνίδας Αναγνώστου, Γενικός Διευθυντής του Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts.

Επιλεγμένα brands, εξατομικευμένη εμπειρία

Στην καρδιά του Blu Syllogi βρίσκεται μια ξεχωριστή συλλογή από διεθνή και ελληνικά brands, που εκφράζουν διαφορετικές πτυχές του σύγχρονου luxury lifestyle. Το Eleventy φέρνει την ιταλική αισθητική μέσα από διαχρονικές resort συλλογές και εκλεπτυσμένα υφάσματα, ενώ το Farm Rio μεταφέρει τη ζωντάνια της Βραζιλίας μέσα από έντονα χρώματα και χαρακτηριστικά prints. Στο Atelier φιλοξενούνται οι συλλογές των Polo Ralph Lauren και Paul & Shark, συνδυάζοντας διαχρονικό στυλ με σύγχρονη resort αισθητική.

Το Sand αποτυπώνει την ανεπιτήδευτη ελευθερία της νησιωτικής ζωής μέσα από beachwear, swimwear και relaxed resort essentials, σχεδιασμένα για ηλιόλουστες ημέρες και ατελείωτο καλοκαίρι. Το Sun View προτείνει επιλεγμένα γυαλιά ηλίου κορυφαίων brands, ενώ το Concept Store αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα μέσα από αντικείμενα design, βιβλία, έργα τέχνης και δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Τη συλλογή συμπληρώνουν το κατάστημα με δημιουργίες Missoni, η boutique Gofas, το Signature Store με αποκλειστικά αντικείμενα του Sandblu Santorini, καθώς και το ETC με επιλεγμένα είδη καθημερινής χρήσης του resort.

Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση και την εξατομίκευση. Η υπηρεσία private shopper προσφέρει προσωπική καθοδήγηση στις αγορές, ενώ ο ιδιόκτητος στόλος πολυτελών αυτοκινήτων εξυπηρετεί επισκέπτες από οποιοδήποτε σημείο της Σαντορίνης. Όλες οι αγορές μπορούν να παραδοθούν απευθείας στο ξενοδοχείο ή στη βίλα όπου διαμένουν οι επισκέπτες, ανεξάρτητα από το κατάλυμα που έχουν επιλέξει.

Ένας νέος lifestyle προορισμός στη Σαντορίνη

Το Blu Syllogi δεν περιορίζεται στο shopping. Η εμπειρία ξεκινάει στο Stári Bakery με αρωματικό καφέ, ολόφρεσκα κρουασάν, παραδοσιακές ελληνικές πίτες και χειροποίητα αρτοσκευάσματα, συνεχίζεται με lunch στο Plateía και καταλήγει σε στιγμές χαλάρωσης και περιποίησης στο Aurora Spa, με θεραπείες με την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου 111SKIN by Dr. Yannis Alexandrides.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με ένα ποτήρι κρασί στο Santovini Wine Cellar ή δείπνο στο Nectar, όπου η γαστρονομική παράδοση της Σαντορίνης συναντά εποχικές πρώτες ύλες και σύγχρονες τεχνικές. Για τις οικογένειες, το Bála Kids Club προσφέρει έναν δημιουργικό χώρο απασχόλησης για τα παιδιά, επιτρέποντας στους γονείς να απολαύσουν την εμπειρία με άνεση και ηρεμία.

Με το Blu Syllogi, το Sandblu Santorini διευρύνει το οικοσύστημα εμπειριών του και δημιουργεί έναν νέο προορισμό για ολόκληρο το νησί. Έναν χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν ολόκληρη την ημέρα τους, συνδυάζοντας shopping, γαστρονομία, ευεξία και φιλοξενία σε ένα περιβάλλον που αποτυπώνει μία διαφορετική πλευρά της Σαντορίνης.

Το Blu Syllogi δημιουργεί έναν νέο λόγο για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη, και μία διαφορετική αφορμή να την ανακαλύψει ξανά.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ