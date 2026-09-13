Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο πολυτελές ξενοδοχείο Raffles London, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο του Παλαιού Υπουργείου Πολέμου (Old War Office) στο Λονδίνο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα μαρτίνι σε έναν υπόγειο χώρο που κάποτε χρησιμοποιούσαν αξιωματικοί των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Στο NoMad London, ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί σε ένα πρώην δικαστήριο ειρηνοδικών στην περιοχή Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα παλιά κελιά της φυλακής, όπου ο συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ κρατήθηκε εν αναμονή της δίκης του. Παράλληλα, στην ιστορική πλατεία Γκρόσβενορ, η οποία αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, το ξενοδοχείο Chancery Rosewood στεγάζεται στο πρώην κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο, ενός από τα σημαντικότερα διπλωματικά κτίρια της χώρας.

Αυτά τα πολυτελή ξενοδοχεία δεν προσφέρουν μόνο υψηλής ποιότητας παροχές, όπως πολυτελή δωμάτια, εξαιρετικές υπηρεσίες και γνωστά εστιατόρια. Το σημαντικότερο στοιχείο τους είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο να αναπαραχθεί: η δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους με ιστορική σημασία, οι οποίοι για δεκαετίες ήταν κλειστοί στο ευρύ κοινό και προορίζονταν κυρίως για κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωμάτες και πρόσωπα με μεγάλη επιρροή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ίδια η ιστορία αποτελεί μέρος της εμπειρίας πολυτέλειας, με τους ταξιδιώτες να πληρώνουν έως και 1.300 δολάρια για μία διανυκτέρευση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η μετατροπή ιστορικών κυβερνητικών κτιρίων σε ξενοδοχεία αποτελεί μια τάση που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παλαιά υπουργικά κτίρια στο Παρίσι και τη Λισαβόνα, καθώς και το πρώην κτίριο της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας στη Ρώμη, έχουν μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχεία, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μειώσουν το κόστος συντήρησης παλαιών εγκαταστάσεων και να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πιο σύγχρονους χώρους γραφείων.

Ωστόσο, το Λονδίνο ξεχωρίζει από κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη, καθώς έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες μετατροπές ιστορικών κρατικών κτιρίων σε ξενοδοχεία. Καθώς η βρετανική κυβέρνηση αποδεσμεύει ακίνητα που δεν χρειάζεται πλέον, οι μεγάλες ξενοδοχειακές εταιρείες αναλαμβάνουν πλέον τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση σημαντικών κτιρίων της δημόσιας αρχιτεκτονικής, μετατρέποντας χώρους που κάποτε εξυπηρετούσαν αποκλειστικά κρατικές λειτουργίες σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ανοιχτές στο κοινό.

Αργότερα μέσα στη χρονιά, το Admiralty Arch, ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο και ιστορική πύλη εισόδου στο κέντρο του Λονδίνου, πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, αυτή τη φορά ως ξενοδοχείο Waldorf Astoria. Το κτίριο λειτουργούσε ως χώρος γραφείων μέχρι το 2011 και κατά τη διάρκεια της ιστορίας του φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον Λόρδο Μάουντμπατεν, τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και τον Ίαν Φλέμινγκ.

«Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι πύλες του παρέμεναν κλειστές για όλους, εκτός από ανώτερους αξιωματικούς του ναυτικού και κυβερνητικούς αξιωματούχους», αναφέρει ο Τζέιμι Ρούμπεν, διευθυντής της Reuben Brothers, της εταιρείας που απέκτησε το κτίριο και ανέλαβε τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο. Όπως εξηγεί, στόχος του είναι να επαναφέρει αυτό το κτίριο εθνικής σημασίας προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στους κατοίκους του Λονδίνου, όσο και στους επισκέπτες της πόλης να το απολαύσουν.

Αναδιαμορφώνοντας κτίρια σχεδιασμένα για τη γραφειοκρατία

Η ανάγκη αξιοποίησης αυτών των ιστορικών κτιρίων με διαφορετικό τρόπο γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Παρότι η ζήτηση για χώρους γραφείων στο Λονδίνο έχει αρχίσει να ανακάμπτει μετά τη σημαντική πτώση που σημειώθηκε λόγω της πανδημίας, οι ενοικιαστές έχουν γίνει πλέον πιο απαιτητικοί, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε κτίρια με υψηλή ενεργειακή απόδοση, σύγχρονες υποδομές, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και παροχές που μπορούν να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να επιστρέψουν στο γραφείο.

Παράλληλα, η καλαίσθητη εξωτερική εμφάνιση πολλών κυβερνητικών κτιρίων συχνά αποκρύπτει σημαντικά τεχνικά προβλήματα, τα οποία οι κυβερνήσεις είναι όλο και λιγότερο διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν. Σε αυτά περιλαμβάνονται παλαιωμένα μηχανολογικά συστήματα, ξεπερασμένες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και εσωτερικούς χώρους σχεδιασμένους με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γραφείων.

Η μετατροπή αυτών των κτιρίων σε ξενοδοχεία επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των εσωτερικών τους χώρων. Οι χώροι με περισσότερο φυσικό φως μπορούν να μετατραπούν σε δωμάτια και σουίτες για τους επισκέπτες, ενώ οι εσωτερικοί χώροι με περιορισμένο φωτισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες όπως κουζίνες, χώροι ευεξίας, αποθήκες, εγκαταστάσεις προσωπικού και βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης.

Ο Τζέοφ Χαλ, διευθυντής του αρχιτεκτονικού γραφείου EPR Architects, το οποίο ανέλαβε τον επανασχεδιασμό του Raffles London, αναφέρει ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι ανάγκες της Βρετανίας για μεγάλα κυβερνητικά κτίρια «έχουν αλλάξει σημαντικά». Η ολοένα μεγαλύτερη υιοθέτηση της υβριδικής εργασίας, σε συνδυασμό με τον μικρότερο αριθμό εργαζομένων σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες, έχει μειώσει την ανάγκη για τόσο μεγάλους χώρους γραφείων.

Οι ιδιωτικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, όπως ο Όμιλος Hinduja, που ανέλαβε την ανακαίνιση του Old War Office, και η Reuben Brothers, που μετατρέπει το Admiralty Arch σε ξενοδοχείο, διαθέτουν συχνά τους απαραίτητους πόρους για την αποκατάσταση και αξιοποίηση τέτοιων ιστορικών κτιρίων. Το Raffles London άνοιξε ξανά το κτίριο του Old War Office το 2023, μετά από μια εκτεταμένη ανακαίνιση κόστους 1,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το έργο περιλάμβανε την προσθήκη τριών νέων ορόφων πάνω από το υπάρχον κτίριο, καθώς και τη δημιουργία έξι υπόγειων επιπέδων κάτω από αυτό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούσαν τους κανονισμούς πυρασφάλειας, την παλαιότητα της κατασκευής, προβλήματα εισροής νερού, αλλά και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. «Καθώς το κτίριο αποτελεί προστατευόμενο ιστορικό μνημείο, ακόμη και μικρές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία νέων θυρών, απαιτούσαν την έγκριση των τοπικών πολεοδομικών αρχών σε συνεργασία με την Historic England, τον δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς της Αγγλίας», εξηγεί ο Χαλ. Συνολικά, η διαδικασία ανακαίνισης διήρκεσε περίπου 8 χρόνια.

Μια ακόμη πρόκληση είναι η μετατροπή κτιρίων που είχαν σχεδιαστεί για να συμβολίζουν το κύρος και την ισχύ του κράτους σε χώρους πιο φιλικούς και προσιτούς για τους επισκέπτες. Στο Old War Office, οι αρχιτέκτονες έπεισαν την Historic England, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς στην Αγγλία, να εγκρίνει τη δημιουργία επιπλέον εισόδων. Έτσι, ένα κτίριο που για πολλά χρόνια έμοιαζε με φρούριο μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με εστιατόρια, μπαρ και κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι το συνδέουν περισσότερο με την περιοχή του Whitehall, όπου βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια του Λονδίνου.

Η βρετανική κυβέρνηση πούλησε το Admiralty Arch για περίπου περίπου 81 εκατομμύρια δολάρια το 2012 και το Old War Office για περίπου 470 εκατομμύρια δολάρια το 2016. Οι πωλήσεις αυτές και οι μετατροπές που ακολούθησαν προκάλεσαν αντιδράσεις, με κύριο άρθρο της εφημερίδας Guardian το 2015 να χαρακτηρίζει την πώληση του Old War Office ως «δημόσια κλοπή».

«Η πώληση κυβερνητικών κτιρίων σε σημαντικές τοποθεσίες ενέχει ορισμένους κινδύνους», αναφέρει ο Ντέιβιντ Μπροκ, επικεφαλής της Μονάδας Ιστορικών Κυβερνητικών Ακινήτων της Historic England. Ωστόσο, για τον οργανισμό, τέτοιες λύσεις είναι συχνά προτιμότερες από το να παραμένουν σημαντικά ιστορικά κτίρια κλειστά και αναξιοποίητα. «Η κυβέρνηση απλώς δεν χρησιμοποιεί πλέον τόσα κτήρια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση, ειδικότερα, έχουν περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητοι τόσοι χώροι γραφείων όσο στο παρελθόν», αναφέρει ο Μπροκ.

Η ιστορία ως νέο στοιχείο της ξενοδοχειακής εμπειρίας

Οι αρχιτέκτονες και οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις μετατροπές επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη προτίμηση των ταξιδιωτών πολυτελείας για διαμονή σε χώρους με ιστορική σημασία. Τα ξενοδοχεία έχουν μετατρέψει την ιστορία των κτιρίων τους σε σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας που προσφέρουν. «Οι επισκέπτες δεν αναζητούν πλέον ξενοδοχεία που μοιάζουν μεταξύ τους. Θέλουν εμπειρίες. Θέλουν αυθεντικότητα. Θέλουν να αισθάνονται ότι βρίσκονται πραγματικά σε αυτόν τον τόπο και όχι απλώς σε ένα ακόμη ξενοδοχείο που θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε», λέει ο Ρίτσαρντ Ταμπ, διευθυντής έργου στην EPR Architects, ο οποίος ηγήθηκε της μετατροπής του NoMad London.

Η ιστορική ταυτότητα των κτιρίων αποτελεί πλέον ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν την αξία της πολυτελούς ξενοδοχειακής εμπειρίας. Το NoMad London αξιοποιεί το ιστορικό παρελθόν του κτιρίου και φιλοξενεί το Μουσείο Εγκλήματος και Δικαιοσύνης της Bow Street, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία της πρώτης οργανωμένης υπηρεσίας επιβολής του νόμου στο Λονδίνο. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου κοστίζουν περίπου 540 δολάρια τη βραδιά τον Αύγουστο.

Στο Raffles London, οι ξεναγοί παρουσιάζουν στους επισκέπτες λιγότερο γνωστές ιστορίες από την προηγούμενη λειτουργία του κτιρίου, όπως τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσκοποι διέσχιζαν κάποτε με ποδήλατα τους μεγάλους διαδρόμους του κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μεταφέροντας μηνύματα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να παραγγείλουν ένα κοκτέιλ αξίας 36 δολαρίων στο Spy Bar, τον υπόγειο χώρο όπου στο παρελθόν αξιωματικοί της MI5 (της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας) αντάλλασσαν πληροφορίες, και να διαμείνουν σε δωμάτια με τιμές που ξεκινούν περίπου από 1.200 δολάρια, τα οποία κάποτε χρησιμοποιούνταν όχι μόνο από κατασκόπους και πρωθυπουργούς, αλλά και ως χώροι επιχειρησιακού συντονισμού.

Οι κριτικές για το NoMad London και το ξενοδοχείο Raffles London στις πλατφόρμες Google και Tripadvisor αναφέρονται συχνά στην ιστορική αξία των χώρων, καθώς και στις ιστορικές ξεναγήσεις που προσφέρει το Raffles. Ένας επισκέπτης ανέφερε ότι, ως λάτρης της ιστορίας, εντυπωσιάστηκε από την παρουσίαση της ιστορίας του κτιρίου και τη μοναδική ατμόσφαιρα του χώρου.

Με βάση τον αριθμό των δωματίων με τιμή άνω των 1.000 δολαρίων τη βραδιά, το Λονδίνο παραμένει μία από τις ισχυρότερες αγορές πολυτελών ξενοδοχείων παγκοσμίως, προσελκύοντας εύπορους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Οι μέσες ημερήσιες τιμές δωματίων, καθώς και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στον τομέα των πολυτελών ξενοδοχείων της πόλης, συνέχισαν να αυξάνονται φέτος, παρά τη διεθνή πολιτική αβεβαιότητα και την κατάργηση των αφορολόγητων αγορών το 2021 μετά το Brexit. «Τα ιστορικά κτίρια ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα αυτής της αγοράς. «Αυτά τα κτίρια είναι κατάλληλα για πολυτελή καταλύματα, επειδή διαθέτουν μοναδικό χαρακτήρα. Όταν ένα ξενοδοχείο διαθέτει μια τέτοια ιστορία, αποκτά μια πιο ξεχωριστή ταυτότητα», σύμφωνα με την Κριστίνα Μπαλέκτζιαν, διευθύντρια αναλύσεων στον τομέα της φιλοξενίας της CoStar.

Τα σχέδια για νέα έργα συνεχίζονται. Οι αρχές του Λονδίνου ενέκριναν τη μετατροπή του πρώην αστυνομικού τμήματος της Μπελγκράβια, μιας ιστορικής περιοχής στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο αποτελούσε κάποτε μέρος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, σε ξενοδοχείο 206 δωματίων. Στα πιο ιστορικά σημεία της πόλης, κτίρια που κάποτε δημιουργήθηκαν για να συμβολίζουν την κρατική ισχύ προσφέρουν πλέον στους επισκέπτες πρόσβαση σε αυτή την ιστορία, μέσα από μια διαμονή σε μια σουίτα ή ακόμη και ένα κοκτέιλ στο μπαρ.

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: 5.000 ευρώ για κατοίκους και όσους υπηρετούν στο νησί – «Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν»

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

To ελληνικό K-Studio μεταμόρφωσε ένα παλιό αγροτικό σπίτι στην Ιμπιζα σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ