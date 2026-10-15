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Υψηλές επιδόσεις σημείωσε το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας τον Αύγουστο του 2026, μήνα που σηματοδοτεί και την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το ποσοστό πληρότητας των ξενοδοχείων τον Αύγουστο ανήλθε κατά μέσο όρο στο 86,2% και παρά τις σημαντικές προκλήσεις της φετινής σεζόν, δεν παρουσίασε διαφοροποίηση από τις αντίστοιχες πολύ υψηλές επιδόσεις του περσινού Αυγούστου, όπου η πληρότητα είχε κινηθεί στο 86,3%.

Ως προς τις τιμές, παρέμεινε αμετάβλητη τόσο η διάμεση τιμή διάθεσης του δίκλινου δωματίου, που διαμορφώθηκε στα €150, στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον Αύγουστο του 2025, όσο και η μέση τιμή, που ανήλθε στα €189 (έναντι €190 το αντίστοιχο περσινό διάστημα).

Ωστόσο, παρατηρήθηκε αισθητή μείωση στις τιμές των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας, με τα πεντάστερα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες μειώσεις, ενώ τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας σημείωσαν αύξηση στις τιμές τους.

Αναλυτικά, στα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας η τιμή του δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα €209, όταν τον περσινό Αύγουστο άγγιξε τα €217, ενώ αντίστοιχα στα δωμάτια των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας η τιμή αυξήθηκε στα €123 από €112 πέρσι.

Στα πεντάστερα, η μέση τιμή του δίκλινου δωματίου υποχώρησε στα €341 έναντι €360 τον Αύγουστο του 2025, με την πλειονότητα των υπόλοιπων κατηγοριών να εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με τις τιμές της περσινής χρονιάς, καθώς στα ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων η τιμή ανήλθε στα €200 (από €193), στα τριών αστέρων €112 (από €115), στα δύο αστέρων €93 (από €82) και στα ενός αστέρος €85 (από €71).

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