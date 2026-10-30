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Ισχυρή κερδοφορία, αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες, αλλά και σημαντική ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης καταγράφει η Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική των εργασιών της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία ακόμη ισχυρή χρονιά. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 778,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 766,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,4%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθε σε 14,5%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο τα προσαρμοσμένα κέρδη έφθασαν τα 283,2 εκατ. ευρώ, με την απόδοση κεφαλαίων να ενισχύεται στο 15,5%.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στον σχηματισμό πρόβλεψης για διανομή στους μετόχους ίσης με το 55% των δημοσιευμένων κερδών. Το σωρευτικό ποσό που έχει ήδη προβλεφθεί για διανομές στο εννεάμηνο ανέρχεται σε 421 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 124 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταβληθούν ως προμέρισμα στις αρχές Δεκεμβρίου. Η πολιτική αυτή αποτυπώνει τη δυνατότητα της Alpha Bank να συνδυάζει την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση με την ανταμοιβή των μετόχων της.

Κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της κερδοφορίας διαδραματίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία έφθασαν τα 1,325 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 10,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μάλιστα, το τρίτο τρίμηνο κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, καθώς ανήλθαν σε 472,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε τριμηνιαία βάση. Πρόκειται για την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας.

Η αύξηση των εσόδων από τόκους συνδέεται κυρίως με την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη θετική συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Ειδικότερα, η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων είχε θετική επίπτωση 33 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ η συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων ανήλθε σε 17,7 εκατ. ευρώ. Αντίβαρο αποτέλεσε το αυξημένο κόστος καταθέσεων, το οποίο επιβάρυνε τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 15,5 εκατ. ευρώ.

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 482,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 32,2% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA, η αύξηση ανέρχεται σε 25,4%, γεγονός που αναδεικνύει τη διεύρυνση των επαναλαμβανόμενων πηγών εσόδων του Ομίλου. Οι προμήθειες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το ένα τέταρτο των λειτουργικών εσόδων, με την ανάπτυξη να προέρχεται από τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής, τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, τις χορηγήσεις δανείων, αλλά και τις κάρτες και τις πληρωμές.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management), ο οποίος κατέγραψε ιστορικά υψηλή τριμηνιαία επίδοση στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τα 40 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις της τράπεζας σε νέες δραστηριότητες και οι στοχευμένες εξαγορές των προηγούμενων ετών αρχίζουν να αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα, διευρύνοντας το μείγμα εσόδων και περιορίζοντας την εξάρτηση από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Πιστωτική επέκταση 2,6 δισ. ευρώ και αύξηση καταθέσεων

Σημαντική είναι και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 400 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εκταμιεύσεις κατά το τρίμηνο έφθασαν τα 3,1 δισ. ευρώ, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, να ανέρχονται σε 40,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 13,1%.

Την ίδια στιγμή, τα συνολικά κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 88,1 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 13,3%, φθάνοντας τα 59,9 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν άνοδο 32%. Μάλιστα, οι καθαρές πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας ήδη την καθοδήγηση της τράπεζας για το σύνολο του 2026.

Στο πεδίο της λειτουργικής αποδοτικότητας, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37,8% στο εννεάμηνο και περίπου στο 36% κατά το τρίτο τρίμηνο. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 231 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 3,8% και το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 42 μονάδες βάσης για το εννεάμηνο.

Κεφαλαιακή ισχύς και επόμενη ημέρα με ορίζοντα το 2030

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένος κατά 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, παρά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους 421 εκατ. ευρώ. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου ανήλθε σε 124 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο, ενώ η νέα συνθετική τιτλοποίηση ενίσχυσε περαιτέρω τον δείκτη κατά 17 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε ότι το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας, το οποίο ενισχύεται από τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών και την ανθεκτικότητα του ισολογισμού. Όπως σημείωσε, τα καθαρά έσοδα από τόκους έφθασαν τα 472 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2017, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14%, φθάνοντας τα 779 εκατ. ευρώ.

«Το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών μας και τη συνεχή ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτρέποντάς μας να εισέλθουμε στην τελική ευθεία του 2026 από θέση ισχύος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ψάλτης.

Ο επικεφαλής της τράπεζας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της, παρά τις αβεβαιότητες του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, οι προβλέψεις διαμορφώνονται με σύνεση και η χρηματοδοτική βάση είναι στέρεη και διαφοροποιημένη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας λόγο για ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών σχεδίων.

Η επόμενη σημαντική ημερομηνία για την Alpha Bank είναι η 5η Νοεμβρίου, όταν, στο πλαίσιο του Investor Day, η διοίκηση θα παρουσιάσει τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους στόχους της έως το 2030. Η παρουσίαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της νέας εταιρικής ταυτότητας, στις 12 Οκτωβρίου, η οποία σηματοδότησε την ολοκλήρωση ενός πολυετούς κύκλου μετασχηματισμού. Με την κερδοφορία να ενισχύεται, τις προμήθειες να αποκτούν μεγαλύτερο βάρος και την πιστωτική επέκταση να διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς, η τράπεζα επιχειρεί να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης, έχοντας ως βασικό στόχο τη βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου της Alpha Bank εδώ.