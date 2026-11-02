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Την ικανότητα της Τράπεζας Κύπρου να συνδυάζει υψηλή κερδοφορία με αυξημένες διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Alpha Finance – AXIA.

H χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η τράπεζα θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 119 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί σε σταθερή επίδοση σε σχέση με πέρυσι, αλλά σε μείωση 9% συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy / High Risk και διατηρεί την τιμή-στόχο στα 12,30 ευρώ. Σε σύγκριση με τη χρηματιστηριακή τιμή των 10,59 ευρώ κατά την ημερομηνία της έκθεσης, η συνολική δυνητική απόδοση, μαζί με το αναμενόμενο μέρισμα, υπολογίζεται σε 21%.

Το βασικό στοιχείο που αναμένεται να στηρίξει την κερδοφορία είναι η νέα άνοδος των καθαρών εσόδων από τόκους. Η Alpha Finance – AXIA τα τοποθετεί στα 195,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 4% έναντι του β΄ τριμήνου. Η πιστωτική ανάπτυξη, η ανατιμολόγηση του ενεργητικού και η σύνθεση των καταθέσεων περιορίζουν τις πιέσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η μεταβολή των βασικών επιτοκίων.

Ανάλογη βελτίωση προβλέπεται στις προμήθειες, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν τα 48 εκατ. ευρώ, από 45,3 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Μαζί με την ελαφρώς καλύτερη συνεισφορά των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν τα συνολικά έσοδα στα 268,5 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο κόστος θα είναι λιγότερο ευνοϊκή. Οι λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 110,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με την υψηλότερη ειδική εισφορά των τραπεζών και την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα κέρδη προ προβλέψεων αναμένονται στα 157,8 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό πλεονέκτημα για την Τράπεζα Κύπρου παραμένει ο ισολογισμός της. Τα δάνεια εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 11,45 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις τα 23,48 δισ. ευρώ. Με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 49%, ο όμιλος διαθέτει σημαντικά αποθέματα ρευστότητας για να χρηματοδοτήσει περαιτέρω ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να παραμείνει στο 1%, με κάλυψη 148%. Ο CET1 εκτιμάται στο 20,7%, επίπεδο που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα υψηλότερα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Τέλος, το ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να στραφεί στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση αυτής της κεφαλαιακής ισχύος. Η υφιστάμενη καθοδήγηση προβλέπει τακτική διανομή του 70% των κερδών του 2026, ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσθετης επιστροφής έως 20%. Στην ατζέντα παραμένουν επίσης πιθανές μικρές εξαγορές, μετά την απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.