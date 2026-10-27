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Η σημαντική υποχώρηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών έχει δημιουργήσει ελκυστικότερες αποτιμήσεις, χωρίς όμως να έχει εξαλείψει τους κινδύνους για την πορεία τους στο Χρηματιστήριο. Αυτή είναι η βασική εκτίμηση της Alpha Finance-AXIA, που διατηρεί θετική μακροπρόθεσμη προοπτική για τον κλάδο, αλλά προειδοποιεί ότι η ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου ενδέχεται να μην αρκεί για την άμεση αντιστροφή του αρνητικού κλίματος.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει περίπου το 14% της χρηματιστηριακής τους αξίας από την προηγούμενη ανάλυση για τον κλάδο στις 25 Σεπτεμβρίου. Πλέον, διαπραγματεύονται με 8,6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και 1,35 φορές την ενσώματη λογιστική τους αξία, προσφέροντας μέση μερισματική απόδοση άνω του 6%. Παράλληλα, η αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 16%, συνδυασμός που καθιστά τις αποτιμήσεις περισσότερο ελκυστικές.

Γιατί τα ισχυρά αποτελέσματα μπορεί να μην αρκούν

Η Alpha Finance-AXIA προβλέπει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν συνολικά κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 1,34 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα 2,26 δισ. ευρώ, με αύξηση 11%, ενώ τα συνολικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 3,05 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τα καθαρά δάνεια να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις προβλέπεται να προσεγγίσουν τα 278 δισ. ευρώ, διατηρώντας τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 69%.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της αγοράς ενσωματώνουν ήδη σημαντικό μέρος αυτής της δυναμικής. Επομένως, ακόμη και πιθανές αναβαθμίσεις των στόχων των διοικήσεων ενδέχεται να μην προκαλέσουν ουσιαστική έκπληξη.

Η μεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αυξημένη αποστροφή κινδύνου ενόψει του τέλους του έτους δικαιολογούν, σύμφωνα με τον οίκο, τη βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα.

Οι τέσσερις τράπεζες και τα επόμενα ορόσημα

Eurobank: Η ανθεκτικότητα των εσόδων και η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα. Τα κανονικοποιημένα κέρδη προβλέπονται στα 436 εκατ. ευρώ, με αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife, την ενσωμάτωσή της και την επίδραση στην κεφαλαιακή κατανομή. Η σύσταση παραμένει αγορά, με τιμή στόχο 5,70 ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Η κεφαλαιακή ισχύς και οι δυνατότητες πρόσθετων διανομών βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 17,4%, ενώ τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προβλέπονται στα 330 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πιθανότητα έκτακτης διανομής, πέραν της συνήθους πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων. Η τιμή στόχος διατηρείται στα 19 ευρώ, με σύσταση αγοράς.

Τράπεζα Πειραιώς: Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η διαφοροποίηση των εσόδων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επόμενη περίοδο. Τα κανονικοποιημένα κέρδη εκτιμώνται στα 335 εκατ. ευρώ, ενώ η οργανική πιστωτική επέκταση στηρίζει την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων. Οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη CET1, με στόχο να ξεπεράσει το 13% στο τέλος του έτους. Η τιμή στόχος παραμένει στα 11,60 ευρώ και διατηρείται η σύσταση αγοράς.

Alpha Bank: Η αγορά στρέφει το ενδιαφέρον της στην Ημέρα Επενδυτών στις 5 Νοεμβρίου, όταν η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει τους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις προβλέπουν κανονικοποιημένα κέρδη 241 εκατ. ευρώ και καθαρά έσοδα από τόκους 447 εκατ. ευρώ.

Το νέο τοπίο για μερίσματα και κεφάλαια

Ένα ακόμη στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι η αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2027, όταν οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειάζεται πλέον να ζητούν εποπτική έγκριση για τις διανομές κερδών.

Η εξέλιξη ενισχύει τη σημασία των αποφάσεων για μερίσματα, επαναγορές μετοχών και αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου. Για το 2028, η Alpha Finance-AXIA προβλέπει μερισματικές αποδόσεις 9,4% για την Εθνική, 8% για την Πειραιώς, 7% για την Alpha Bank και 6,9% για τη Eurobank.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι το κρίσιμο ερώτημα για τους επενδυτές δεν είναι πλέον μόνο αν οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να διατηρήσουν υψηλή κερδοφορία, αλλά ποιοι καταλύτες θα επιτρέψουν στις ελκυστικότερες αποτιμήσεις να μεταφραστούν σε νέα άνοδο των μετοχών.