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Σε μια κίνηση με σαφές εθνικό αποτύπωμα, η Credia Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) ανακοίνωσε την Παρασκευή την εξαγορά της HSBC Μάλτας, ενέργεια που σηματοδοτεί την πρώτη διεθνή της επέκταση.

Όπως γνωστοποιήθηκε από την HSBC Μάλτας, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε αποκλειστικές συζητήσεις για τη μεταβίβαση του 70,03% που κατέχει η HSBC Holding, με το υπόλοιπο να συνεχίζει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Πρόκειται για την πρώτη κίνηση εκτός συνόρων της Credia Bank, η οποία πραγματοποιείται μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανσή της από τη Thrivest Holding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, μαζί με τη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Η HSBC Μάλτας διαθέτει ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ για το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η συμφωνία αποτελεί κομβικό βήμα. Πριν την εξυγίανση, η Credia αντιμετώπιζε ασφυκτικές κεφαλαιακές ανάγκες και αβέβαιες προοπτικές. Σήμερα, έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της, καταγράφοντας σταθερά ανοδική κερδοφορία.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ απέδωσε μέσα σε έναν χρόνο αξία ίση με το αρχικό επενδυθέν ποσό, κάτι χωρίς προηγούμενο σε άλλες τραπεζικές συμμετοχές. Η προοπτική εξόδου του Ταμείου από την Credia Bank διαγράφεται με σημαντικά κέρδη, όπως είχε προβλεφθεί μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια.

Οι διαπραγματεύσεις και οι πρωταγωνιστές

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με μυστικότητα και ταχύτητα σε Μάλτα και Λονδίνο, υπό την καθοδήγηση της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Βρεττού και με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Εξάρχου (κεντρική φωτο κειμένου) εκ μέρους των μετόχων.

Κατά τους ίδιους κύκλους, η συμφωνία λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη της Credia Bank, δικαιώνοντας τη δύσκολη διαδικασία εξυγίανσης και ενισχύοντας τις υπεραξίες. Η αξία της μετοχής έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τα κέρδη να επιβεβαιώνουν την επιτυχία του εγχειρήματος της Thrivest Holding και του Αλέξανδρου Εξάρχου.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

”Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής.

Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της”.

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