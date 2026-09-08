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Η Jefferies ξεκινά κάλυψη για Optima bank και CrediaBank με σύσταση Buy, βλέποντας στις δύο μικρότερες ελληνικές τράπεζες δύο διαφορετικές επενδυτικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ισχυρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα και τη μεγαλύτερη έκθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται στα 15,70 ευρώ για την Optima και στα 1,30 ευρώ για την CrediaBank, έναντι τιμών αναφοράς 11,90 ευρώ και 0,99 ευρώ αντίστοιχα.

Η Jefferies εκτιμά ότι η ελληνική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να διαθέτει από τα ισχυρότερα περιθώρια ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η οικονομία στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις, οι επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις κινούνται με υψηλούς ρυθμούς και το επίπεδο πιστωτικής διείσδυσης παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τράπεζες με ισχυρή παρουσία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου τόσο η Optima όσο και η CrediaBank έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε σχέση με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η επενδυτική περίπτωση της Optima

Στην περίπτωση της Optima, το ενδιαφέρον στρέφεται λιγότερο στην αναδιάρθρωση και περισσότερο στην ικανότητα της τράπεζας να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς να επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργική της βάση. Το μοντέλο της βασίζεται σε σχετικά περιορισμένο δίκτυο καταστημάτων, μεγαλύτερη αξιοποίηση relationship managers και στόχευση σε πελάτες με υψηλότερα υπόλοιπα καταθέσεων και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη δομή έχει επιτρέψει στην τράπεζα να αυξάνει δάνεια και καταθέσεις με σχετικά ελεγχόμενο λειτουργικό κόστος και να εμφανίζει από τους υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας στον ελληνικό κλάδο.

Το πλεονέκτημα της Optima είναι ότι δεν χρειάστηκε να περάσει από τον ίδιο κύκλο εξυγίανσης που χαρακτήρισε μεγάλο μέρος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την προηγούμενη δεκαετία. Η απουσία σημαντικού βάρους από παλαιά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επέτρεψε στη διοίκηση να κατευθύνει πόρους κυρίως στην επέκταση εργασιών και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς. Αυτό διαφοροποιεί την επενδυτική της περίπτωση από εκείνη της CrediaBank, όπου το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής αξίας συνδέεται με την αξιοποίηση της νέας κλίμακας και των εξαγορών.

Οι προβλέψεις αποτυπώνουν αυτή τη διαφορά. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 26% το 2026, στο 25% το 2027 και στο 24% το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν από 1,02 ευρώ σε 1,54 ευρώ στην ίδια περίοδο. Με βάση τα μεγέθη του 2028, η μετοχή αποτιμάται περίπου στις 7,7 φορές τα κέρδη, παρά το γεγονός ότι η προβλεπόμενη κερδοφορία παραμένει αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Jefferies θεωρεί ότι η ισχυρή ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η επέκταση σε υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, χρηματιστηριακές και συμβουλευτικές εργασίες μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω την κερδοφορία.

Η CrediaBank και το μεγάλο στοίχημα της κλίμακας

Η CrediaBank, αντίθετα, αποτελεί κυρίως ιστορία μετασχηματισμού. Η Jefferies θεωρεί ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της εξυγίανσης του ισολογισμού της και εισέρχεται πλέον σε περίοδο ανάπτυξης. Η συγχώνευση με την Παγκρήτια δημιούργησε τον πέμπτο τραπεζικό πόλο, ενώ οι κινήσεις σε ασφάλειες, χρηματιστηριακές υπηρεσίες και διαχείριση περιουσίας διευρύνουν σταδιακά το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Καθοριστική θεωρείται η εξαγορά της HSBC Malta, η οποία προσθέτει μέγεθος, χαμηλότερου κόστους χρηματοδότηση, επιπλέον κεφάλαιο και πρόσβαση σε δεύτερη αγορά ανάπτυξης. Η Jefferies εκτιμά ότι μετά την ενσωμάτωση της Μάλτας, η κερδοφορία της CrediaBank θα πλησιάζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά των συστημικών ελληνικών τραπεζών παρά μιας τράπεζας που βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης.

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6% το 2026 και το 2027, με άνοδο στο 14% το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν από 0,03 ευρώ σε 0,11 ευρώ. Η αποτίμηση υποχωρεί έτσι από 28,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 σε 8,7 φορές το 2028.

Σε επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, η Jefferies τοποθετεί την CrediaBank περίπου στο 18% το 2028, δηλαδή σε επίπεδα αντίστοιχα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών άνω του 60%, κυρίως λόγω της HSBC Malta.

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