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Με ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας, σαφείς προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο και έμφαση στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας ολοκληρώθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο κλειστό μέρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική του Συνδέσμου, εγκρίθηκε η αναθεώρηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού και παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός της επόμενης περιόδου.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη, υπογράμμισε την ανάγκη για μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική, με συνέχεια και σταθερό ορίζοντα, αντί αποσπασματικών παρεμβάσεων.

Η χρηματοδότηση της βιομηχανίας στο επίκεντρο

Στο ανοιχτό μέρος της Γενικής Συνέλευσης, ο ΣΒΕ επέλεξε να εστιάσει σε ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας: τη χρηματοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων. Η επιλογή του θέματος συνδέεται με τα ευρήματα της έρευνας του ΣΒΕ για τις επενδύσεις στη μεταποίηση και με την ανάγκη να εξεταστεί όχι μόνο η διαθεσιμότητα τραπεζικής ρευστότητας, αλλά και οι όροι πρόσβασης, η ταχύτητα, το κόστος, οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και η καταλληλότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγικών επιχειρήσεων.

Η συζήτηση ανέδειξε τόσο τη σημαντική βελτίωση που έχει συντελεστεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης όσο και ζητήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα της βιομηχανίας.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και των «Παραπολιτικών», κ. Κώστας Παπαχλιμίντζος.

Γκίκας Χαρδούβελης: Βελτιωμένη εικόνα, αλλά παραμένει απόσταση από την Ευρωζώνη

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν σημαντική βελτίωση της χρηματοδότησης της μεταποίησης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δυσκολίες πρόσβασης και το κόστος δανεισμού παραμένουν υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

«Υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση σε σχέση με την Ευρωζώνη.»

Ελένη Βρεττού: Ταχύτητα και απλοποίηση

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank αναγνώρισε ότι η πολυπλοκότητα, οι εξασφαλίσεις και κυρίως ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας χρηματοδότησης αποτελούν πραγματικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

«Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε πιο εύκολα.»

Γιώργος Μυλωνάς: Χρηματοδότηση σε όλη την αλυσίδα της επένδυσης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL και Πρόεδρος επί Τιμή του ΣΒΕ τόνισε ότι η βιομηχανία δεν χρειάζεται χρηματοδότηση μόνο για πάγια, αλλά και για πρώτες ύλες, τεχνολογία, αυτοματισμούς, ανάπτυξη αγορών και ταχύτητα προσαρμογής στον διεθνή ανταγωνισμό.

«Το θέμα της χρηματοδότησης είναι το άλφα και το ωμέγα.»

Λουκία Σαράντη: Στοχευμένα εργαλεία για τη βιομηχανία και την περιφέρεια

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ μετέφερε την εμπειρία των επιχειρήσεων-μελών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και περιφερειακών βιομηχανιών, ζητώντας πιο στοχευμένα εργαλεία που να λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

«Η βιομηχανία, αν δεν επενδύσει, πηγαίνει πίσω.»

Από τον διάλογο σε συγκεκριμένες λύσεις

Το βασικό μήνυμα της συζήτησης είναι ότι η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης πρέπει πλέον να μεταφραστεί σε περισσότερες, ταχύτερες και στοχευμένες παραγωγικές επενδύσεις. Για τον ΣΒΕ, η χρηματοδότηση της βιομηχανίας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ποσότητας διαθέσιμων κεφαλαίων. Αφορά την πρόσβαση, την ταχύτητα, το κόστος, την ευελιξία και την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει τον διάλογο με την Πολιτεία, το τραπεζικό σύστημα και την επιχειρηματική κοινότητα, με στόχο την εξειδίκευση συγκεκριμένων ζητημάτων και τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών λύσεων που μπορούν να στηρίξουν περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις.

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