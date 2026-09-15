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Η γαλλική Crédit Agricole, ο μεγαλύτερος μέτοχος της ιταλικής Banco BPM, εμφανίζεται αντίθετη στην πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει για την τράπεζα η ανταγωνίστρια Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Stampa που επικαλείται το Reuters.

Η Crédit Agricole, η οποία κατέχει ποσοστό 29,3% στην Banco BPM, θεωρεί ότι η δημόσια πρόταση που παρουσίασε η MPS τον περασμένο μήνα δεν είναι ελκυστική και δεν προσφέρει επαρκή αξία στους μετόχους της Banco BPM.

Η κίνηση της MPS για την Banco BPM εντάσσεται σε μια διπλή αμυντική στρατηγική που παρουσίασε τον Αύγουστο ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Λουίτζι Λοβάγλιο, με στόχο να αποκρούσει το σχέδιο εξαγοράς της MPS από την Intesa Sanpaolo.

Σύμφωνα με τη La Stampa, η Crédit Agricole γνωστοποίησε τη θέση της σε συνάντηση που είχε τις τελευταίες ημέρες με τον Λοβάγλιο. Παράλληλα, η γαλλική τράπεζα φέρεται να εξετάζει ως εναλλακτική λύση μια πιθανή συγχώνευση της ιταλικής θυγατρικής της, Crédit Agricole Italia, με την Banco BPM.

Η Crédit Agricole είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι μια τέτοια συνένωση αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή της, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο μιας «συγχώνευσης μεταξύ ίσων» ανάμεσα στην Banco BPM και την MPS, το οποίο είχαν εξετάσει οι δύο ιταλικές τράπεζες.

Μετά την κατάρρευση εκείνων των συνομιλιών, η MPS προχώρησε στην υποβολή της πρότασης εξαγοράς. Ο Λοβάγλιο έχει υποστηρίξει ότι οι όροι της προσφοράς είναι παρόμοιοι με εκείνους που είχαν συζητηθεί προηγουμένως μεταξύ MPS και Banco BPM.

Η MPS αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ δεν κατέστη άμεσα δυνατό να υπάρξει σχόλιο από την Crédit Agricole.

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