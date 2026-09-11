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Την ισχυρή τους δέσμευση για καλύτερους χώρους μάθησης από το νηπιαγωγείο έως το Πανεπιστήμιο μέσω της συνολικής δωρεάς 560 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, υπογράμμισαν σήμερα οι Διοικήσεις της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτερα στελέχη- εκπρόσωποι των Διοικήσεων των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου ‘Ανω Λιοσίων. Πρόκειται για ένα από τα 670 σχολεία που ανακαινίστηκαν από το καλοκαίρι του 2025 έως σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στα οποία φοιτούν συνολικά περισσότεροι από 150.000 μαθητές.

Ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος ξεκίνησε πέρυσι με δωρεά 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες και οδήγησε στην αναβάθμιση 430 νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα. Φέτος, με ισόποση δωρεά στον δεύτερο κύκλο, ανακαινίστηκαν επιπλέον 240 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα ενώ οι τέσσερις τράπεζες έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές και τα επόμενα δύο χρόνια, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.

Οι τέσσερις κύκλοι της δωρεάς, συνιστούν τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διευρύνεται στα 560 εκατ. ευρώ με πρόσθετη συνεισφορά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( ΕΚΠΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν Πολιτεία και ιδιωτικός τομέας ενώνουν δυνάμεις: 670 σχολεία έχουν ήδη αλλάξει, βελτιώνοντας την καθημερινότητα περισσότερων από 150.000 μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο ρόλος των τραπεζών δεν εξαντλείται στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Είμαστε παρόντες στην καθημερινότητα της κοινωνίας και συνεισφέρουμε στις μεγάλες επενδύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας. Και η Παιδεία είναι η πιο ασφαλής επένδυση στο μέλλον, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, τόνισε:

«Σύγχρονα σχολεία και πανεπιστήμια σημαίνει ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Οι ελληνικές τράπεζες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ουσίας, με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Χρηματοδοτούμε με πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες – νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια. Εκεί που θα χτιστούν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά και το αύριο της οικονομίας και της χώρας.»

Η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Χριστίνα Θεοφιλίδη, παρατήρησε:

«Είναι τεράστια η ικανοποίηση που νιώθουμε βλέποντας τα σχολεία μας να αλλάζουν. Πιστεύουμε ότι ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη ζωή χιλιάδων μαθητών. Η δημιουργία καλύτερων σχολικών υποδομών αποτελεί επένδυση στις επόμενες γενιές. Μετράμε ήδη 670 ανακαινισμένα σχολεία και συνεχίζουμε με τα επόμενα στο πλαίσιο αυτής της πρωτοφανούς συλλογικής δράσης.»

Ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής της Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, σημείωσε:

«Μια μεγάλη δωρεά έγινε ήδη κάτι πολύ απλό και καθημερινό: μια καλύτερη σχολική μέρα για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Εκεί συναντιούνται η ευθύνη με τη χαρά της προσφοράς. Οι καλύτερες συνθήκες μάθησης για τη νέα γενιά είναι προϋπόθεση για μια κοινωνία με περισσότερες δυνατότητες και προοπτική και οι τέσσερις τράπεζες στέκονται αρωγοί στις προσπάθειες της Πολιτείας.»

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, δήλωσε:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα σε ένα ακόμα σχολείο το οποίο ανακαινίστηκε με δωρεά των τεσσάρων τραπεζών, της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ελπίζω πως μαθητές και εκπαιδευτικοί και σε αυτό το σχολείο, είχαν μια ευχάριστη έκπληξη σήμερα που είναι η πρώτη μέρα επιστροφής στα θρανία, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευχόμαστε σε όλους καλή σχολική χρονιά».

Μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με τη λειτουργική συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προς τις δωρήτριες τράπεζες και μέσω της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤΥΠ) , που αποτελεί τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του ελληνικού Κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές, υλοποιούνται παρεμβάσεις βελτίωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δημόσιων σχολείων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εργασίες καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες, ενισχύουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα, βελτιώνουν την αισθητική και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των προς ανακαίνιση σχολικών μονάδων, γίνεται από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους Δήμους, στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Οι ελληνικές τράπεζες, διαχρονικά βρίσκονται στο πλευρό της Πολιτείας στηρίζοντας παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, με τη συνεισφορά τους για την Παιδεία να αποτελεί ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή.

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