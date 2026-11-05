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Η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/04/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 12/06/2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 08/06/2026 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των από 22/06/2026, 01/07/2026, 08/07/2026, 15/07/2026, 24/07/2026, 03/08/2026, 10/08/2026, 19/08/2026, 26/08/2026, 04/09/2026, 14/09/2026, 22/09/2026, 01/10/2026, 08/10/2026, 19/10/2026 και 26/10/2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 26/10/2026 έως και 03/11/2026 απέκτησε συνολικά 1.282.231 κοινές μετοχές της Τράπεζας που διαπραγματεύονται στη Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €15,4343 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €19.790.281,65.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 20.251.115 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,24% του μετοχικού κεφαλαίου της.