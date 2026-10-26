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Η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων MREL, αρχικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2022 και έχουν προγραμματισμένη λήξη στις 22 Νοεμβρίου 2027.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι άσκησε το δικαίωμα αγοράς (call option) για το σύνολο των ομολογιών που παραμένουν σε κυκλοφορία. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 284,835 εκατ. ευρώ, έναντι των αρχικών 500 εκατ. ευρώ.

Η εξόφληση θα γίνει στην ονομαστική αξία των ομολογιών, ενώ θα καταβληθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Όπως διευκρινίζει η Εθνική, πριν από την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης διασφάλισε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής των τραπεζών για την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων MREL, μέσω της έκδοσης επιλέξιμων υποχρεώσεων που μπορούν να συμβάλουν στην απορρόφηση ζημιών και στην ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας σε περίπτωση εξυγίανσης.