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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως και 10% του υφιστάμενου καταβεβλημένου κεφαλαίου της προσανατολίζεται η Eurobank, προκειμένου να χρηματοδοτήσει εν μέρει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της First Investment Bank AD στη Βουλγαρία και να διατηρήσει ισχυρή την κεφαλαιακή της θέση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το ποσό της αύξησης προσδιορίζεται σε 750 εκατ. ευρώ.

Για τον σκοπό αυτό, η τράπεζα συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:00, ζητώντας την εξουσιοδότηση των μετόχων ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να αποφασίσει την έκδοση νέων κοινών μετοχών, με καταβολή μετρητών, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το σημαντικότερο στοιχείο της πρότασης είναι ότι η διοίκηση ζητά παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Με άλλα λόγια, εφόσον εγκριθεί η σχετική εξουσιοδότηση, η Eurobank θα μπορεί να διαθέσει τις νέες μετοχές απευθείας σε επιλεγμένους επενδυτές, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσφέρει πρώτα στους υφιστάμενους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν αναλογικά στην αύξηση.

Τι σημαίνει αυτό για τους υφιστάμενους μετόχους

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης δεν σημαίνει ότι οι μέτοχοι θα χάσουν τις μετοχές που ήδη κατέχουν. Ωστόσο, εφόσον εκδοθούν νέες μετοχές και αυτές διατεθούν σε νέους επενδυτές, το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ενδέχεται να μειωθεί, εάν δεν αποκτήσουν επιπλέον μετοχές.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «αραίωση» της συμμετοχής (dilution), η οποία αποτελεί μία από τις βασικές επιπτώσεις που πρέπει να συνεκτιμήσουν οι μέτοχοι.

Η διοίκηση της Eurobank αναγνωρίζει αυτή την πιθανότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη επίπτωση θεωρείται αναλογική σε σχέση με τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη συναλλαγή και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης του ομίλου. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατά την κατανομή των νέων μετοχών μπορεί να ληφθεί υπόψη και το ενδιαφέρον υφιστάμενων μετόχων για συμμετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη διαδικασία και την ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατί επιλέγεται η διαδικασία του Accelerated Bookbuilding

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενης συγκέντρωσης προσφορών (Accelerated Bookbuilding – ABB), η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε αντίστοιχες χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, η τράπεζα θα απευθυνθεί σε θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά νέων μετοχών, προσδιορίζοντας τη ζήτηση και συμβάλλοντας στον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την άντληση κεφαλαίων σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την έκθεση της τράπεζας στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων μεγάλων επενδυτών και διεύρυνσης της μετοχικής της βάσης.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο και διαφορετική διαδικασία υλοποίησης, χωρίς την ίδια ευελιξία ως προς τον χρόνο και τους όρους της αύξησης.

Πώς θα καθοριστεί η τιμή των νέων μετοχών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος καθορισμού της τιμής διάθεσης. Η κατώτατη τιμή προτείνεται να οριστεί στα 0,22 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία της μετοχής και αποτελεί το νόμιμο κατώτατο όριο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε αυτή την τιμή.

Η τελική τιμή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση την επικρατούσα χρηματιστηριακή τιμή της Eurobank, τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές κατά τη διαδικασία του Accelerated Bookbuilding.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι θα επιδιώξει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τυχόν έκπτωση (discount) σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χρηματιστήριο.

Η τελική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εξουσιοδότηση που ζητείται από τη Γενική Συνέλευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα επιτρέψει στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει σε μεταγενέστερο χρόνο τις λεπτομέρειες της αύξησης, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.

Ειδικότερα, θα μπορεί να αποφασίσει το ακριβές ύψος της αύξησης, τον αριθμό των νέων μετοχών, την τιμή διάθεσης και τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντός των ορίων που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

Η έκτακτη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στο Συνεδριακό Κέντρο της Νέας Ιωνίας και δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, έχει οριστεί επαναληπτική συνεδρίαση για τις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Eurobank στη βουλγαρική αγορά, με τη διοίκηση να επιδιώκει την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων για την εξαγορά, χωρίς να διακυβεύεται η κεφαλαιακή ισχύς του ομίλου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση των μετόχων, αλλά και στους τελικούς όρους με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.