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Ανοίγει με τη Eurobank σήμερα ο κύκλος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών για το γ΄ τρίμηνο του 2026. Η τράπεζα αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα μεγέθη της αμέσως μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας είναι αυξημένο, καθώς οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων για την πορεία της τράπεζας παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με την κερδοφορία, την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων σε υψηλά επίπεδα να αποτελούν τους βασικούς άξονες αξιολόγησης.

Ειδικότερα, η JP Morgan εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους θα διαμορφωθούν στα 419 εκατ. ευρώ, ενώ η Morgan Stanley τοποθετεί την αντίστοιχη επίδοση στα 406 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη εκτίμηση βρίσκεται περίπου 4% υψηλότερα από τον μέσο όρο των προβλέψεων της αγοράς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι αναλυτές διατηρούν θετική στάση απέναντι στις προοπτικές της Eurobank. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από την επίδοση των επιμέρους πηγών εσόδων, το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους.

Στο μέτωπο των καθαρών εσόδων από τόκους, η Morgan Stanley προβλέπει επίδοση κατά 0,6% υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις του consensus, ένδειξη ότι η συγκεκριμένη πηγή εσόδων εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Αντίθετα, τα έσοδα από προμήθειες αναμένονται κατά περίπου 1,8% χαμηλότερα από τις γενικές προβλέψεις των αναλυτών. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σημείο που θα αξιολογηθεί προσεκτικά, καθώς η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας και τον περιορισμό της εξάρτησης από τα επιτοκιακά περιθώρια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στους κεφαλαιακούς δείκτες, καθώς και στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον δείκτη CET1 στο 15,4% πριν από την πλήρη λογιστική ενσωμάτωση της εξαγοράς της Eurolife, με υποχώρηση στο 14,2% μετά την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2,8%, επίπεδο που παραμένει χαμηλό και συνάδει με την εικόνα που είχε διαμορφωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η γεωγραφική διάρθρωση των κερδών αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που ενισχύει τη θετική αξιολόγηση του ομίλου. Με βάση τις εκτιμήσεις που παρατίθενται, η Ελλάδα αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 55% έως 57% της συνολικής κερδοφορίας, ενώ η Κύπρος και η Βουλγαρία εκτιμάται ότι θα καλύψουν το υπόλοιπο 43% έως 45%. Η παρουσία σε διαφορετικές αγορές προσφέρει διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με την κυπριακή δραστηριότητα να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Hellenic Bank.

Συνολικά, η Eurobank εισέρχεται στην περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με θετικές προσδοκίες από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το κρίσιμο ζητούμενο για την αγορά δεν θα είναι μόνο η επίτευξη των προβλεπόμενων κερδών, αλλά και τα μηνύματα της διοίκησης για την πορεία των εσόδων, την κεφαλαιακή επάρκεια, την αξιοποίηση των εξαγορών και τις προοπτικές του ομίλου για το σύνολο της χρήσης και κυρίως οι ανακοινώσεις πέριξ των διανομών που προγραμματίζει η τράπεζα.

Eurobank: Οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων για το γ΄ τρίμηνο 2026