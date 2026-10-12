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Στην απόκτηση 2.120.001 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 9,61 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα 5 έως 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,5312 ευρώ ανά μετοχή, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται μέσω του Euronext Athens.

Η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 05.10.2026 – 09.10.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.120.001 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,5312 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €9.606.163,33.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 31.656.175 Ίδιες Μετοχές.