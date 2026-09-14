Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε επαναγορά 1.060.775 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας σχεδόν 5 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank το διάστημα από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,7124 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές η Τράπεζα κατέχει συνολικά 25.818.033 ίδιες μετοχές.

H ανακοίνωση της Eurobank:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 07.09.2026 – 11.09.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.060.775 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,7124 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €4.998.843,06.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 25.818.033 Ίδιες Μετοχές.

Διαβάστε ακόμη

Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το Παρίσι επιταχύνει την έξοδο του πλοίου, η Λευκωσία κρατά αποστάσεις

Πώς ανακαλύπτει ένα παιδί ότι έχει ταλέντο στο επί κοντώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ