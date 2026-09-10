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Η Morningstar DBRS αναθεώρησε την τάση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης κρίσιμων υποχρεώσεων της Eurobank σε “θετική” από “σταθερή”, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση κρίσιμων υποχρεώσεων της τράπεζας στο R-1 (low) με σταθερή τάση.

Η Morningstar DBRS αναφέρει ότι η απόφαση ακολουθεί την αντίστοιχη κίνηση για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, καθώς στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 επιβεβαίωσε την αξιολόγηση του ελληνικού δημοσίου για μακροπρόθεσμο χρέος σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο BBB, αναβαθμίζοντας παράλληλα το outlook της ελληνικής οικονομίας από “σταθερό” σε “θετικό”.

Η σύνδεση με την αξιολόγηση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο αξιολόγησης, η εσωτερική αξιολόγηση της Eurobank διαμορφώνεται στο bbb (high). Ο οίκος επισημαίνει ότι συνήθως αξιολογεί τις μακροπρόθεσμες κρίσιμες υποχρεώσεις μιας τράπεζας έως δύο βαθμίδες υψηλότερα από την εσωτερική αξιολόγησή της και έως δύο βαθμίδες υψηλότερα από την κρατική πιστοληπτική αξιολόγηση.

Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε θετική μεταφέρθηκε και στην αξιολόγηση των κρίσιμων υποχρεώσεων της Eurobank, οδηγώντας την τάση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης από σταθερή σε θετική.

Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέα αναβάθμιση

Η Morningstar DBRS σημειώνει ότι η μελλοντική πορεία των αξιολογήσεων της Eurobank θα εξαρτηθεί κυρίως από την εξέλιξη της εσωτερικής αξιολόγησης της τράπεζας. Μια νέα αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης κρίσιμων υποχρεώσεων θα μπορούσε να προκύψει από ενδεχόμενη αναβάθμιση της κρατικής αξιολόγησης της Ελλάδας.

Αντίθετα, η τάση θα μπορούσε να επιστρέψει σε “σταθερή” σε περίπτωση που η τάση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας επανέλθει σε σταθερή.

Για τη βελτίωση της εσωτερικής Αξιολόγησης της Eurobank, ο οίκος αναφέρει ότι η τράπεζα θα πρέπει να υλοποιήσει ομαλά τα προγραμματισμένα σχέδια ενσωμάτωσης, να συνεχίσει τη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ως ποσοστό των κεφαλαίων, να διατηρήσει τη βελτιωμένη γεωγραφική διαφοροποίηση και να συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρά πιστωτικά μεγέθη.

Αντίθετα, η εσωτερική αξιολόγηση θα μπορούσε να υποχωρήσει σε περίπτωση υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, εμφάνισης σημαντικών κινδύνων από τις προγραμματισμένες ενσωματώσεις ή ουσιαστικής επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού και της υποκείμενης κερδοφορίας της τράπεζας.

ESG: Η επίδραση από την κρατική αξιολόγηση

Η Morningstar DBRS επισημαίνει ότι οι παράγοντες κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) που επηρέασαν σημαντικά την πιστωτική ανάλυση της Eurobank σχετίζονται με παράγοντες που μετακυλίονται από την αξιολόγηση της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι αλλαγές στην κρατική πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας είναι πιθανό να έχουν άμεση επίδραση και στην αξιολόγηση της Eurobank. Αντίθετα, δεν υπήρχαν περιβαλλοντικοί παράγοντες που να είχαν σημαντική ή σχετική επίδραση στην πιστωτική ανάλυση της τράπεζας.

Η Morningstar DBRS διευκρινίζει ότι οι τάσεις και οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση, ενώ οι συνθήκες που οδηγούν σε αλλαγή τάσης συνήθως αξιολογούνται εντός περιόδου 12 μηνών.

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