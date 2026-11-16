Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην απόκτηση 113.724 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 548.878,75 ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα 9 έως 13 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης 4,8264 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η τράπεζα κατέχει συνολικά 37.642.559 ίδιες μετοχές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 09.11.2026 – 13.11.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 113.724 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,8264 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €548.878,75.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 37.642.559 Ίδιες Μετοχές.