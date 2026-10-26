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Η Eurobank συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, αποκτώντας 1,9 εκατ. μετοχές της στο διάστημα 19-23 Οκτωβρίου 2026, με συνολικό κόστος 8,14 εκατ. ευρώ. Μετά τις νέες αγορές, η Τράπεζα κατέχει συνολικά περισσότερες από 35,5 εκατ. ίδιες μετοχές, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της.

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 19.10.2026 – 23.10.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.900.425 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,2810 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.135.667,62.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 35.509.771 Ίδιες Μετοχές.