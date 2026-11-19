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Η δυνατότητα της Eurobank να αυξήσει την κερδοφορία της μέσα από τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό και τον ασφαλιστικό κλάδο αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο η Morgan Stanley την αναδεικνύει πλέον σε κορυφαία επενδυτική επιλογή της στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας την Alpha Bank. Η εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία και η ενσωμάτωση της Eurolife δημιουργούν, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, πρόσθετες πηγές εσόδων και κεφαλαιακής ενίσχυσης, οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση της τράπεζας.

Η Morgan Stanley αυξάνει την τιμή στόχο για τη Eurobank στα 5,60 ευρώ από 5,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Overweight. Η νέα αποτίμηση αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 20%, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Fibank θα μπορούσε να ανεβάσει την τιμή στα 5,85 ευρώ, προσφέροντας δυνητική απόδοση 25%.

Η θετική αξιολόγηση βασίζεται στην εκτίμηση ότι η Eurobank μπορεί να επιτύχει υψηλότερη αύξηση κερδών από εκείνη που προβλέπει σήμερα η αγορά, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Η Fibank αλλάζει τις ισορροπίες στη βουλγαρική αγορά

Η εξαγορά της Fibank ενισχύει σημαντικά τη θέση της Eurobank σε μία από τις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο όμιλος θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία, με μερίδιο 21% στις καταθέσεις και 20% στο ενεργητικό.

Το τίμημα των 650 εκατ. ευρώ για το αρχικό 65% αποτιμά το σύνολο της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας, η συναλλαγή αντιστοιχεί σε 0,95 φορές την ενσώματη λογιστική αξία της.

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας της Fibank, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου και της εξοικονόμησης λειτουργικών δαπανών.

Η διοίκηση προβλέπει ετήσιες συνέργειες 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, οι οποίες θα προκύψουν κυρίως από τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων, του προσωπικού και των πληροφοριακών συστημάτων.

Η Morgan Stanley προσθέτει στις εκτιμήσεις της δυνητικό όφελος 60 εκατ. ευρώ από την υποχώρηση του κόστους κινδύνου της Fibank από περίπου 1,8% στο 0,6%.

Με αυτές τις παραδοχές, υπολογίζει ότι η εξαγορά θα μπορούσε να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, έναντι 7% που προβλέπει η διοίκηση.

Για το 2029, η πρόσθετη αύξηση των κερδών ανά μετοχή εκτιμάται στο 9%, με απόδοση επί της επένδυσης 24%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες συνέργειες εσόδων.

Η Eurolife και τα περιθώρια ενίσχυσης των κεφαλαίων

Η ασφαλιστική δραστηριότητα αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να ενισχύσει την αξία της Eurobank.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η πρόβλεψη της διοίκησης για πρόσθετα ετήσια κέρδη προ φόρων 100 εκατ. ευρώ από την Eurolife είναι συντηρητική.

Η ασφαλιστική εταιρεία είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων 194 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2025 έως Οκτωβρίου 2026 τα αντίστοιχα κέρδη υπολογίζονται σε 124 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η έκθεση.

Πέρα από την κερδοφορία, ο οίκος εντοπίζει δυνατότητα απελευθέρωσης κεφαλαίων ύψους 270 εκατ. ευρώ μέσω αναδιάρθρωσης της χρηματοδοτικής δομής της Eurolife.

Το σενάριο περιλαμβάνει έκδοση κεφαλαιακών τίτλων Additional Tier 1 ύψους 75 εκατ. ευρώ και Tier 2 ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας θα μπορούσε να βελτιώσει τον δείκτη CET1 της Eurobank κατά περίπου 40 μονάδες βάσης το 2027 και κατά 15 μονάδες βάσης το 2029.

Πώς διαμορφώνεται η κερδοφορία έως το 2029

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη της Eurobank θα αυξηθούν από 1,59 δισ. ευρώ το 2026 σε 1,92 δισ. ευρώ το 2027 και 2,13 δισ. ευρώ το 2028, φτάνοντας τα 2,17 δισ. ευρώ το 2029.

Παράλληλα, αναμένει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 18% και της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή κατά 14% την περίοδο 2026-2028.

Η εκτίμηση για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 18,8% το 2027 και στο 18,4% το 2028.

Στο βασικό σενάριο, η τιμή στόχος τοποθετείται στα 5,60 ευρώ, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο φτάνει τα 6,10 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 30%. Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο περιορίζεται στα 3,70 ευρώ, με δυνητική πτώση 21%.

Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων και τα περιθώρια μεγαλύτερης αξιοποίησης των κεφαλαίων καθιστούν τη Eurobank μία από τις πιο ελκυστικές τραπεζικές επενδυτικές επιλογές, με δυνατότητα πρόσθετης δημιουργίας αξίας πέρα από την οργανική ανάπτυξη.