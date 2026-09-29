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Η Eurobank αναδείχθηκε Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα για Ιδιώτες (Best Consumer Digital Bank) και Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα για Επιχειρήσεις (Best Corporate Digital Bank) στα Global Finance World’s Best Digital Banks Awards 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 15 διακρίσεις σε Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη.

Οι νέες διακρίσεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά την ανάδειξη της Eurobank ως «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση της ψηφιακής στρατηγικής της Τράπεζας και των υπηρεσιών που προσφέρει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το εύρος των φετινών διακρίσεων του Global Finance καλύπτει βασικούς τομείς της σύγχρονης ψηφιακής τραπεζικής, από το Mobile Banking και την εμπειρία χρήστη έως τις ψηφιακές πληρωμές, τις υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Trade Finance και το Embedded Finance. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διακρίσεις σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες αναδεικνύουν την ψηφιακή παρουσία της Eurobank και πέρα από την ελληνική αγορά.

Οι διακρίσεις για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις

Στις ψηφιακές υπηρεσίες για ιδιώτες, πέραν της διάκρισης Best Consumer Digital Bank in Greece, η Eurobank αναδείχθηκε Best Mobile Banking App in Greece, Best User Experience (UX) Design in Greece, Most Innovative Digital Bank in Greece, Best Online Product Offerings in Greece και Best Online Payments Solution in Greece. Παράλληλα, σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης απέσπασε τη διάκριση Best User Experience (UX) Design in Western Europe.

Στις ψηφιακές υπηρεσίες για επιχειρήσεις, πέραν της διάκρισης Best Corporate Digital Bank in Greece, η Eurobank διακρίθηκε ως Best SME Banking/SME Platform in Greece, Best Online/User Experience (UX) Portal in Greece, Best Trade Finance Services in Greece και Best Digital Payments Strategy in Greece. Σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, απέσπασε τις διακρίσεις Best Bank for Embedded Finance in Western Europe, Best Online/User Experience (UX) Portal in Western Europe και Best Trade Finance Services in Western Europe.

Ψηφιακή εμπειρία και Embedded Finance

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των φετινών διακρίσεων έχουν οι βραβεύσεις της Eurobank για Best User Experience (UX) Design και Best Bank for Embedded Finance σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, καθώς αναγνωρίζουν δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής της Τράπεζας.

Η πρώτη αφορά τη συνεχή εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πελάτη και τη δημιουργία απλούστερων, πιο προσωποποιημένων και αποτελεσματικών εμπειριών για ιδιώτες. Η δεύτερη αφορά την ανάπτυξη του Embedded Finance, με τραπεζικές υπηρεσίες και λειτουργίες να ενσωματώνονται στα επιχειρηματικά και εμπορικά οικοσυστήματα στα οποία δραστηριοποιούνται οι πελάτες, διευρύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσα από τα κανάλια και τα περιβάλλοντα που ήδη χρησιμοποιούν.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διακρίσεις του Ομίλου Eurobank είναι διαθέσιμες εδώ.