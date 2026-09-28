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Στο μικροσκόπιο της αγοράς μπαίνει η Eurobank, μετά την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών της Βουλγαρίας για την επιβολή έκτακτου φόρου 33% στις τράπεζες και σε επιλεγμένους άλλους κλάδους της οικονομίας, καθώς ο ελληνικός όμιλος έχει σημαντική παρουσία στη χώρα μέσω της Postbank.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο φόρος θα εφαρμοστεί στα φορολογητέα κέρδη του 2027 που υπερβαίνουν το 120% του μέσου φορολογητέου κέρδους της περιόδου 2020-2025.

Για τη Eurobank, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ισχυρής θέσης της Postbank στη βουλγαρική τραπεζική αγορά, όπου δραστηριοποιείται τόσο στη λιανική όσο και στην επιχειρηματική τραπεζική.

Στα τέλη Ιουνίου του 2026, οι δραστηριότητες του ομίλου στη Βουλγαρία εμφάνιζαν καθαρά δάνεια περίπου 9,6 δισ. ευρώ και καταθέσεις περίπου 13,1 δισ. ευρώ.

Πιθανή επιβάρυνση 33 εκατ. ευρώ

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για φορολογητέα κέρδη περίπου 280 εκατ. ευρώ της Postbank το 2027 και όριο αναφοράς περίπου 181 εκατ. ευρώ, η αρχική επιβάρυνση από τον νέο φόρο υπολογίζεται σε περίπου 33 εκατ. ευρώ.

Η πραγματική επίπτωση στα αποτελέσματα της Eurobank, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι αισθητά χαμηλότερη.

Οι δραστηριότητες του ομίλου στη Βουλγαρία υπάγονται ήδη στο διεθνές πλαίσιο Pillar Two, το οποίο προβλέπει ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15% για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Ο βασικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία βρίσκεται στο 10%.

Ως αποτέλεσμα, εφόσον ο προτεινόμενος έκτακτος φόρος μπορεί να συμψηφιστεί με την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει από το Pillar Two, η καθαρή επίπτωση στην κερδοφορία της Eurobank θα μπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 19 εκατ. ευρώ, έναντι της αρχικής επιβάρυνσης των 33 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 14 εκατ. ευρώ πρόσθετου φόρου στο πλαίσιο του Pillar Two, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μπορούσε να απορροφηθεί από τον νέο βουλγαρικό φόρο.

Περιορισμένη επίπτωση για τη Eurobank

Με αυτά τα δεδομένα, όπως σημειώνει η Eurobank Equities, η πιθανή επίπτωση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη σε επίπεδο ομίλου, καθώς εκτιμάται περίπου στο 1% των αναμενόμενων καθαρών κερδών της Eurobank για το 2027.

Το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί, πάντως, από δύο βασικούς παράγοντες: αφενός από το εάν η πρόταση της βουλγαρικής κυβέρνησης θα υιοθετηθεί στην παρούσα μορφή της και αφετέρου από τον τρόπο με τον οποίο ο νέος φόρος θα αλληλεπιδρά με τους κανόνες του Pillar Two.

Η Βουλγαρία αποτελεί σημαντική αγορά για τη Eurobank. Η Postbank είχε καταγράψει το 2025 κέρδη 224 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 16% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου, σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει η διοίκηση της Eurobank.

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