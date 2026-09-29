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Νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ανοίγει το κτίριο Γκίνη, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς θα διαθέσουν συνολικά και ισομερώς 25 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία, για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη το οποίο φέρει εδώ και έναν αιώνα ισχυρή σύνδεση τόσο με την ακαδημαϊκή ιστορία του Πολυτεχνείου όσο και με την ιστορία της Αθήνας.

Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο συνολικής χορηγίας 560 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες για την Παιδεία, η οποία καλύπτει όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο.

Το κτίριο Γκίνη οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1920 και επεκτάθηκε στη δεκαετία του 1960, σε σχέδια του καθηγητή Κώστα Κιτσίκη.

Πρόκειται για ένα ιστορικό αρχιτεκτονικό μνημείο του 20ου αιώνα, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια παραμένει κλειστό. Μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου θα επανασυστηθεί στον αστικό ιστό της Αθήνας με το κτίριο Γκίνη να μετεξελίσσεται σε κόμβο ερευνών, συνεδριακό κέντρο τεχνών και επιστημών και ανοιχτό μουσείο τεχνολογίας.

Σε ειδική τελετή που διοργάνωσε σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Πρύτανης του του ΕΜΠ Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, υποδέχθηκε τους Διευθύνοντες Συμβούλους της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, της Eurobank Φωκίων Καραβία, τον Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστο Παναγιώτου, τον Πρόεδρο Δ.Σ του Ομίλου Πειραιώς Γιώργο Χαντζηνικολάου, τον Πρόεδρο Δ.Σ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργο Π. Ζανιά και την acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη, τους οποίους και ξενάγησε στο κτίριο της ιστορικής Πρυτανείας.

Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Χατζηγεωργίου ανέφερε: «Η Alpha Bank, η Eurobank , η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς, αναδεικνύουν το κοινωνικό τους πρόσωπο μέσω υψηλότατων δωρεών που κατατείνουν στην βελτίωση των υποδομών των δημόσιων εκπαιδευτηρίων, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημόσια παιδεία.

Μετά το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά στην ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολικών κτιρίων της χώρας, οι τέσσερις τράπεζες διευρύνουν το πλαίσιο δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης στρέφοντας την προσοχή τους σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Δημόσια Πανεπιστήμια.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ευγνώμων προς τις τέσσερις τράπεζες για την δωρεά των 25 εκατ. ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, κατά προτεραιότητα για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Κτιρίου Γκίνη στο Ιστορικό Συγκρότημα του ΕΜΠ στην Οδό Πατησίων.

Η αποκατάσταση του Κτιρίου Γκίνη, του μοναδικού νεοκλασικού οικοδομήματος των αρχών του περασμένου αιώνα, στο οποίο διδάχθηκαν και εκπαιδευτήκαν γενεές φοιτητών του ΕΜΠ, αποτελεί έργο πνοής για το εμβληματικό μας Ίδρυμα και όραμα σύμπασας της Πολυτεχνειακής μας κοινότητας για πολλά χρόνια. Με την υλοποίηση του έργου, χάρη στις τέσσερις τράπεζες και την τεχνική συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα δημιουργηθεί ένα μοναδικό Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο «Τεχνών και Επιστημών» σε συνδυασμό με «Μουσείο Τεχνολογίας» και χώρων πολιτισμού. Η πρόταση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δεν περιορίζεται στενά στην υλοποίηση του σημαντικότατου αυτού εγχειρήματος, για το Ίδρυμα, την πρωτεύουσα αλλά και τη χώρα ολόκληρη. Αποσκοπεί, επιπρόσθετα, στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής προς όφελος των πολιτών και της Ελληνικής κοινωνίας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Η αποκατάσταση του κτιρίου Γκίνη δεν αφορά μόνο τη διαφύλαξη ενός σημαντικού κομματιού της ιστορίας του Πολυτεχνείου. Αφορά κυρίως το μέλλον του: τη δυνατότητα να δώσουμε ξανά ζωή και σύγχρονο προορισμό σε έναν εμβληματικό χώρο γνώσης και δημιουργίας. Με τη δωρεά αυτή, οι τέσσερις τράπεζες συμβάλλουμε έμπρακτα ώστε το δημόσιο Πανεπιστήμιο να διαθέτει τις υποδομές που αξίζουν στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους ανθρώπους του. Είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να επιστρέφουμε στην κοινωνία αξία με διάρκεια.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, σημείωσε:

«Για όσους ξεκινήσαμε την ακαδημαϊκή μας πορεία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αυτή η προσφορά δεν γεννά μόνο το αυτονόητο αίσθημα της συγκίνησης. Συνιστά ταυτόχρονα την εκπλήρωση ενός ηθικού χρέους απέναντι σε αυτό το ίδρυμα που με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τους αποφοίτους του αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Συνέβαλε έτσι όσο λίγοι άλλοι θεσμοί στην εξέλιξη της παιδείας και της οικονομίας και, τελικά, στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας.»

Ο Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας Ερνέστος Παναγιώτου, δήλωσε:

«Το εμβληματικό κτίριο Γκίνη επιστρέφει στην ακαδημαϊκή ζωή του Πολυτεχνείου αλλά και στη ζωή της πόλης. Η σημαντική μας επένδυση στην Παιδεία — από τη σχολική τάξη έως το πανεπιστημιακό αμφιθέατρο — συνεχίζεται με στόχο περισσότερες ευκαιρίες γνώσης, έρευνας και δημιουργίας για τους νέους.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, ανέφερε:

«Η δωρεά των τεσσάρων τραπεζών στο ΕΜΠ αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στους νέους και τις νέες που θα χτίσουν το αύριο της χώρας. Οι τράπεζες στηρίζουμε διαχρονικά την Παιδεία γιατί πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο που αναπτύσσεται μέσω της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της εξειδίκευσης στα Πανεπιστήμια, είναι ο βασικός πυλώνας για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας μας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Π. Ζανιάς, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την τελετή σημείωσε:

«Όταν ένα αμφιθέατρο κλείνει ο κόσμος χάνει μια ευκαιρία να γίνει καλύτερος. Για δεκαετίες, στα αμφιθέατρα του κτιρίου Γκίνη εκπαιδεύτηκαν γενιές μηχανικών, γράφτηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Πολυτεχνείου. Με την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης, το κτίριο θα ανακτήσει τον πολύτιμο ρόλο του, θα γεμίσει και πάλι με φοιτητές, με γνώση και δημιουργία, λειτουργώντας ως ένας σύγχρονος χώρος Παιδείας, πολιτισμού και καινοτομίας, ανοιχτός στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία.»

Στο πλαίσιο της τελετής παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός αξιοποίησης της δωρεάς των τεσσάρων τραπεζών και όπως τονίστηκε από το Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΕΜΠ καθηγητή Ευάγγελο Σαπουντζάκη, μετά την αποκατάστασή του το κτίριο Γκίνη θα αποτελεί πρότυπο περιβαλλοντικής, δομικής και αρχιτεκτονικής αποκατάστασης ιστορικού μνημείου του 20ου αιώνα.

Με την έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης του κτιρίου Γκίνη εκκινεί η σταδιακή υλοποίηση δωρεάς 160 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες στα τρία ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η δωρεά των 160 εκατ. ευρώ των τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς, για την επόμενη τριετία σε συνδυασμό με τα 400 εκατ. ευρώ της χορηγίας τους στο Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, μέσω της οποίας έχουν ήδη αναβαθμιστεί 670 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα, συνθέτουν τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ.

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