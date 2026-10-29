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Ισχυρή κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση των βασικών μεγεθών της κατέγραψε η Eurobank το εννεάμηνο του 2026, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε €1,209 δισ., αυξημένα κατά 14,3% σε ετήσια βάση, και τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε €1,161 δισ., σημειώνοντας άνοδο 12,4%.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €5,99 σεντς ανά μετοχή, με ημερομηνία πληρωμής την 26η Νοεμβρίου 2026, αποτυπώνοντας τη δυναμική των αποτελεσμάτων της και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου.

Κινητήριος μοχλός της κερδοφορίας ήταν η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €2,068 δισ. Το τρίτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας τα €719 εκατ., εξέλιξη που αποδίδεται στην αύξηση των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και στα υψηλότερα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε στις 229 μονάδες βάσης το τρίτο τρίμηνο, έναντι 204 μονάδων βάσης το δεύτερο τρίμηνο.

Θετική ήταν και η συμβολή των εσόδων από προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, στα €630 εκατ., κυρίως χάρη στα έσοδα από τις χορηγήσεις δανείων, τη διαχείριση περιουσίας και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Συνολικά, τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9,7%, στα €2,698 δισ., ενώ τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8%, στα €2,776 δισ.

Σε επίπεδο κόστους, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα €995 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να βελτιώνεται στο 35,8%, από 37,1% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,703 δισ., αυξημένα κατά 11,4%, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,781 δισ., σημειώνοντας άνοδο 13,1%. Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους μειώθηκαν κατά 5,5%, στα €224 εκατ., αντιστοιχώντας σε 53 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,4%, στα €1,478 δισ.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 16,9%, έναντι 16,2% το εννεάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,31, από €0,28 ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή έφθασαν τα €2,65 στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή παρέμεινε η συμβολή των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 45,9% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του Ομίλου. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε €555 εκατ., με την Κύπρο να συνεισφέρει €356 εκατ., μειωμένα κατά 3,9% σε ετήσια βάση, και τη Βουλγαρία €182 εκατ., αυξημένα κατά 9,2%.

Παράλληλα, η Eurobank συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα. Τα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά €3,8 δισ. από την αρχή του έτους, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 10,5%, με €2 δισ. να προέρχονται από την Ελλάδα και €1,8 δισ. από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων προ προβλέψεων ανήλθαν σε €59,1 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου, με τα επιχειρηματικά δάνεια να διαμορφώνονται σε €37,1 δισ., τα στεγαστικά σε €13,1 δισ. και τα καταναλωτικά σε €5,3 δισ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €4,7 δισ. από την αρχή του έτους και κατά 10,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €87,2 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε σε 174,4%. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 22,3% σε ετήσια βάση, στα €11,4 δισ., ενώ το ενεργητικό και παθητικό των πελατών private banking ενισχύθηκε κατά 13,2%, στα €15,9 δισ.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 20,4% και ο δείκτης CET1 σε 15,5%, λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη διανομής κερδών. Μετά την εξαγορά της Eurolife και τη μερική πώληση της ERB Asfalistiki Ltd, οι αντίστοιχοι δείκτες, σε pro forma βάση, διαμορφώνονται σε 19,2% και 14,3%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,4%, από 2,8% το εννεάμηνο του 2025, ενώ η κάλυψή τους από σωρευτικές προβλέψεις ανήλθε σε 81,9%, έναντι 94% πέρυσι. Ωστόσο, ενδεχόμενη αναταξινόμηση δανείων που σχετίζεται με τη νομοθεσία για τη μετατροπή δανείων σε ελβετικό φράγκο ενδέχεται να αυξήσει τον δείκτη NPE κατά περίπου 40 μονάδες βάσης και να μειώσει την κάλυψη κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Τι είπε ο Φ. Καραβίας

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργούν για την Ευρώπη η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, καθώς και οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Αντιπαρέβαλε, ωστόσο, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, με πρωτογενή πλεονάσματα 3,3% και 4% του ΑΕΠ αντίστοιχα, και τη μείωση του δημόσιου χρέους τους.

Όπως σημείωσε, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Eurobank να διατηρήσει τη σταθερή οργανική ανάπτυξη και να επιτύχει ή να υπερβεί τους στόχους της για το σύνολο του έτους. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Eurolife αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία, την ασφαλιστική παρουσία και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της τράπεζας, ιδίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας.