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Στην επαναγορά 1.953.171 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 8,65 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Eurobank κατά το διάστημα 12 έως 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 4,4304 ευρώ ανά μετοχή, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται μέσω της Eurobank Equities στο Euronext Athens. Μετά τις τελευταίες αγορές, η Eurobank κατέχει συνολικά 33.609.346 ίδιες μετοχές.

Η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος

Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.

4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 12.10.2026 – 16.10.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.953.171 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,4304 ανά μετοχή και

συνολικό κόστος €8.653.393,38.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι

ακόλουθες αγορές:



Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 33.609.346 Ίδιες Μετοχές.