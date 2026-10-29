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Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife Life από τη Fairfax Financial Holdings, αποκτώντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της ασφαλιστικής εταιρείας, ανακοίνωσε η Eurobank, μετά τη λήψη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων.

Με τη συναλλαγή, η τράπεζα ανεβάζει τη συμμετοχή της στο 100%, ενισχύοντας την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά, διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων της και διευρύνοντας τις τραπεζοασφαλιστικές της δραστηριότητες. Παράλληλα, η Eurobank γνωστοποίησε ότι η πώληση του 45% της κυπριακής ERB Asfalistiki στη Fairfax αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, σε συνέχεια των από 13 Οκτωβρίου 2025 και 7 Μαΐου 2026 ανακοινώσεών της, η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, με τον διακριτικό τίτλο «Eurolife FFH A.E.A.Z.» («Eurolife Life») από εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») (η «Συναλλαγή»), κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank κατέχει πλέον το 100% της Eurolife Life, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ασφάλισης ζωής στην Ελλάδα. Η εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της και την περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της, αξιοποιώντας την εδραιωμένη θέση της Eurolife Life στην αγορά και το δίκτυο διανομής της.

Η Eurobank ενημερώνει επίσης ότι η πώληση ποσοστού 45% της ERB Asfalistiki Limited, θυγατρικής της στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Κύπρο, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Fairfax, όπως είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου 2026, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των υπολειπόμενων εγκρίσεων και πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων για την ολοκλήρωσή της.