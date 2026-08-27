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Μια νέα προσπάθεια να ενισχύσει την παρουσία της στην Κίνα δρομολογεί η Nvidia, στρέφοντας αυτή τη φορά το ενδιαφέρον της σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πεδία της τεχνητής νοημοσύνης: την εκτέλεση ήδη εκπαιδευμένων μοντέλων AI. Η αμερικανική εταιρεία προετοιμάζεται να διαθέσει ένα νέο τσιπ ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της κινεζικής αγοράς, με τις πρώτες αποστολές μικρών ποσοτήτων να αναμένονται έως το τέλος του έτους.

Το νέο προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των ορίων που θέτουν οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα. Ήδη, αρκετοί Κινέζοι πελάτες φέρονται να έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες, στοιχείο που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για εναλλακτικές λύσεις της Nvidia στην τοπική αγορά.

Το τσιπ αποτελεί έκδοση της μονάδας επεξεργασίας γλώσσας της Nvidia και αξιοποιεί τεχνολογία για την οποία η εταιρεία έχει εξασφαλίσει άδεια από την Groq. Προορίζεται να λειτουργεί παράλληλα με τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia, επιταχύνοντας τη διαδικασία με την οποία εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα chatbots, επεξεργάζονται ερωτήματα και παράγουν απαντήσεις.

Παρά τη συμμόρφωσή του με τους αμερικανικούς εξαγωγικούς κανόνες, ένα κρίσιμο ερωτηματικό παραμένει: εάν οι κινεζικές αρχές θα επιτρέψουν τελικά την ευρεία διάθεση και χρήση του προϊόντος στην εγχώρια αγορά.

Η μεγάλη μάχη στο AI inference

Η κίνηση της Nvidia αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διαφορετικής εικόνας που παρουσιάζει ο ανταγωνισμός στα δύο βασικά στάδια λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική εταιρεία έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση στα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων AI, δημιουργώντας ένα από τα ισχυρότερα τεχνολογικά οικοσυστήματα στον κόσμο. Στο inference, ωστόσο, η κατάσταση είναι περισσότερο ανταγωνιστική.

Το inference είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο χρησιμοποιείται στην πράξη για να παράγει απαντήσεις, κείμενο, εικόνες ή άλλα αποτελέσματα. Πρόκειται για το στάδιο που ενεργοποιείται κάθε φορά που ένας χρήστης υποβάλλει ένα αίτημα σε ένα chatbot ή χρησιμοποιεί κάποια άλλη εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς η χρήση των εφαρμογών AI αυξάνεται, η συγκεκριμένη αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική σημασία. Η ταχύτητα εκτέλεσης, η ενεργειακή αποδοτικότητα και το κόστος λειτουργίας αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες για τις εταιρείες που διαχειρίζονται εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια αιτήματα.

Ο κινεζικός ανταγωνισμός

Σε αντίθεση με την αγορά των τσιπ εκπαίδευσης AI, όπου η Nvidia διατηρεί εξαιρετικά ισχυρή θέση διεθνώς, στην Κίνα καλείται να αντιμετωπίσει μια αναπτυσσόμενη εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών.

Μεγάλες κινεζικές τεχνολογικές επιχειρήσεις έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη δικών τους επεξεργαστών, επιχειρώντας να περιορίσουν την εξάρτησή τους από αμερικανικές τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Baidu, η οποία αναπτύσσει δικά της τσιπ για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα για εφαρμογές inference.

Η τάση αυτή δημιουργεί μια πρόσθετη πρόκληση για τη Nvidia. Οι αμερικανικοί εξαγωγικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της εταιρείας να διαθέτει στην Κίνα τα ισχυρότερα προϊόντα της, την ώρα που οι εγχώριοι ανταγωνιστές επενδύουν σημαντικά ποσά για να καλύψουν το τεχνολογικό κενό.

Το νέο τσιπ αποτελεί επομένως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Nvidia για τη δημιουργία προϊόντων προσαρμοσμένων ειδικά στους περιορισμούς της κινεζικής αγοράς, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες εξαγωγών των ΗΠΑ.

Το σχέδιο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από τις αρχές του έτους, καθώς η Nvidia αναζητούσε τρόπους να διατηρήσει την πρόσβασή της στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας. Η επιτυχία του νέου εγχειρήματος, ωστόσο, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις τεχνικές επιδόσεις του τσιπ ή τη ζήτηση από τους Κινέζους πελάτες, αλλά και από το κατά πόσο το Πεκίνο θα δώσει το πράσινο φως για τη χρήση του.

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