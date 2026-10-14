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Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) ωθεί τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων προς τα πάνω με τρόπους που υπερβαίνουν το φαινόμενο της αύξησης του εταιρικού δανεισμού.

Ενώ ο πληθωρισμός και τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων, η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για περίπου το ένα πέμπτο της πρόσφατης ανόδου, σύμφωνα με τους αναλυτές της ING.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις αποδόσεις των ομολόγων έχει επικεντρωθεί στην έκρηξη δανεισμού των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, η οποία έχει αναγκάσει τις εταιρείες να ανταγωνίζονται τις κυβερνήσεις για το κεφάλαιο των επενδυτών. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μόνο ένα μέρος της εικόνας, υποστήριξαν οι αναλυτές.

Η τράπεζα εκτιμά ότι περίπου το 70% του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων προέρχεται από τις προσδοκίες ότι η τεχνολογία αυτή θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Συγκριτικά, μόνο περίπου το 25% προέρχεται από την αυξημένη έκδοση εταιρικών ομολόγων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης όλο και περισσότερο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστήσει την οικονομία πιο παραγωγική και θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Αυτές οι προσδοκίες μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω τις πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων ακόμη και πριν τα οφέλη στην παραγωγικότητα γίνουν ορατά στα οικονομικά στοιχεία, τόνισαν.

Οι αναλυτές της ING συγκρίνουν τη σημερινή άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης με την εποχή των dot-com, όταν η πραγματική απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου έφτασε περίπου στο 4%. Σήμερα, στο 2,9% περίπου, οι πραγματικές αποδόσεις παραμένουν αρκετά κάτω από αυτά τα επίπεδα, τόνισαν.

Όπως αναφέρει το Business Insider, oι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν αναρριχηθεί στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίμονο πληθωρισμό, ανθεκτική ανάπτυξη, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και ανησυχίες σχετικά με το δημόσιο χρέος.

Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει το κόστος δανεισμού σε πολυετή υψηλά επίπεδα σε πολλές μεγάλες οικονομίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις χρηματιστηριακές αγορές που παρουσιάζουν υψηλές αποτιμήσεις.

Πρόσφατα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου, που αποτελεί σημείο αναφοράς, άγγιξε το 5,34%, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2002, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, στο 5,69%.

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