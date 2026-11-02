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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, υπέβαλε την παραίτησή της προκειμένου να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν. Όπως δήλωσε σήμερα ο ίδιος κατά τη διάρκεια συζήτησης σε συνέδριο στη Βαρκελώνη, η πρόωρη αποχώρηση της Γαλλίδας αξιωματούχου τον Φεβρουάριο, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα επιτρέψει στις χώρες της Ευρωζώνης να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον του θεσμού.

Ο Μουλέν είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Η απόφαση αυτή δεν υπαγορεύτηκε από πολιτικούς λόγους», τόνισε. «Ελήφθη για προσωπικούς λόγους, προκειμένου να περάσει σε ένα νέο στάδιο της καριέρας της».

Η αποχώρηση πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η Λαγκάρντ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της, ώστε να απαλλαγεί από την υποχρέωση ουδετερότητας που συνοδεύει τον σημερινό της ρόλο και να ανακτήσει την ελευθερία να εκφράζεται δημόσια για πολιτικά ζητήματα.

Η αποχώρησή της τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί μόλις λίγους μήνες πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, στις οποίες θα αναδειχθεί ο διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σημαίνει επίσης ότι ο σημερινός Γάλλος πρόεδρος θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής του προσώπου που θα αντικαταστήσει τη Λαγκάρντ, αντί του νικητή των επόμενων προεδρικών εκλογών, στις οποίες δεν αποκλείεται να επικρατήσει υποψήφιος της ακροδεξιάς ή της άκρας αριστεράς.

Οι ηγέτες της Ευρωζώνης αναμένεται να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο της ΕΚΤ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τρεις αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ

Σύμφωνα με τον Μουλέν, η απόφαση της Λαγκάρντ δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συγκροτήσουν μια νέα ηγετική ομάδα στην κεντρική τράπεζα.

«Θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν τις σωστές αποφάσεις, ώστε η ΕΚΤ να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παραμένει ισχυρή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, θα δοθεί η δυνατότητα να επιλεγούν τρία νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, τα οποία θα συνεργαστούν με τα άλλα τρία μέλη που παραμένουν στις θέσεις τους.

Πέρα από την αποχώρηση της Λαγκάρντ, αναμένονται ακόμη δύο αλλαγές στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, αρμόδια για τις αγορές, πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο για να ενταχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ενώ η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Τα σενάρια για το επόμενο βήμα της Λαγκάρντ

Η φημολογία γύρω από την επόμενη επαγγελματική επιλογή της Λαγκάρντ επικεντρώνεται κυρίως στην κενή θέση της ηγεσίας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), που εδρεύει στη Γενεύη.

Η ίδια έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι επιθυμεί να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας.

Στη συζήτηση στη Βαρκελώνη συμμετείχε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα, ο οποίος εξέφρασε την κατανόησή του για την απόφαση της Λαγκάρντ.

«Έδωσε μια καλή εξήγηση», δήλωσε. «Ανέλυσε τους προσωπικούς λόγους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της τους επόμενους μήνες και κατανοούμε πλήρως τις εξηγήσεις της».