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Η BPCE απέκτησε ποσοστό περίπου 7% στην ισπανική Banco Sabadell, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού τραπεζικού ομίλου, Νικολά Ναμιάς, επιταχύνει τη στρατηγική επέκτασης εκτός της γαλλικής αγοράς.

Η επένδυση έχει «φιλικό χαρακτήρα» και στόχος είναι να διερευνηθούν δυνατότητες στρατηγικής συνεργασίας, ώστε οι δυνατότητες και οι υπηρεσίες της BPCE να καταστούν διαθέσιμες στους πελάτες της Sabadell, ανέφεραν οι δύο όμιλοι σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Η γαλλική τράπεζα θα αποκτήσει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Sabadell, ενώ δεσμεύθηκε ότι η συμμετοχή της θα παραμείνει κάτω από το 10%.

Με ποσοστό 7%, η BPCE καθίσταται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της ισπανικής τράπεζας, πίσω από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία BlackRock, σύμφωνα με στοιχεία της ισπανικής χρηματιστηριακής εποπτικής Αρχής.

Με βάση το κλείσιμο της Δευτέρας, η αξία του ποσοστού 7% στη Sabadell υπολογίζεται σε περίπου 1,19 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολάρια).

Η στρατηγική επέκτασης του Ναμιάς

Η επένδυση αποτελεί το επόμενο βήμα του Νικολά Ναμιάς για τη διεύρυνση της παρουσίας της BPCE στο εξωτερικό, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ανάληψη της ηγεσίας του ομίλου.

Νωρίτερα φέτος ολοκλήρωσε την εξαγορά της πορτογαλικής Novo Banco έναντι 6,7 δισ. ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία.

Η επένδυση στη Sabadell ενισχύει τη «φιλοδοξία της BPCE να αναπτύξει και να διαφοροποιήσει την παρουσία της στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ναμιάς.

Δεν είχαν, πάντως, την ίδια κατάληξη όλες οι προσπάθειες διεθνούς επέκτασης του γαλλικού ομίλου. Το σχέδιο συγχώνευσης της Natixis Investment Managers με τις δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων της Generali ναυάγησε πέρυσι, έπειτα από τις αντιδράσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Sabadell

Για τη Sabadell, η είσοδος της BPCE στο μετοχικό της κεφάλαιο σημαίνει ότι αποκτά ακόμη έναν μεγάλο στρατηγικό επενδυτή που ενδιαφέρεται για τις δυνατότητες διανομής προϊόντων και υπηρεσιών της ισπανικής τράπεζας. Στους μετόχους της περιλαμβάνεται ήδη και η Zurich Insurance Group.

Η Sabadell κατάφερε πέρυσι να αποκρούσει την εχθρική πρόταση εξαγοράς της από την BBVA, με τη στήριξη της Zurich στην ανεξαρτησία της τράπεζας να αποδεικνύεται σημαντική για την έκβαση της μάχης.

«Η απόφαση της BPCE να επενδύσει στην εταιρεία μας αποτελεί αναγνώριση της ισχύος του αυτόνομου σχεδίου μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Sabadell, Χοσέπ Ολιού.

Όπως πρόσθεσε, η παρουσία της BPCE «ενισχύει την ισχύ και τη σταθερότητα της μετοχικής μας βάσης».

Πού θα συνεργαστούν οι δύο τράπεζες

BPCE και Sabadell σχεδιάζουν να διερευνήσουν ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας σε σειρά δραστηριοτήτων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η εταιρική και επενδυτική τραπεζική, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, η καταναλωτική πίστη και οι υπηρεσίες προς πελάτες με διασυνοριακή δραστηριότητα.

Οι σχετικές συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Η εξαγορά της Novo Banco αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία και τη σημαντικότερη κίνηση επέκτασης της BPCE στο εξωτερικό από τη δημιουργία του ομίλου το 2009.

Η τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη εξακολουθεί να περιορίζεται από τον κατακερματισμό του ρυθμιστικού πλαισίου και τις πολιτικές αντιστάσεις. Ωστόσο, τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα των ευρωπαϊκών τραπεζών τους επιτρέπουν να αναζητούν νέες συμφωνίες και εξαγορές.

«Η συμφωνία ενισχύει την ικανότητά μας να συνεχίσουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sabadell, Μαρκ Αρμενγκόλ, προσθέτοντας ότι η BPCE θα «συμπληρώσει τις δυνατότητές μας και θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε με επιτυχία τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά».

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