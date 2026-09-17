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Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη από τη Revolut της απάτης, μέσω της οποίας μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος απέκτησε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες εκατοντάδων πελατών, η Fintech ανακοίνωσε ότι κανένα άτομο ή ομάδα δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας μαζί της (για λύτρα), ούτε έχει υποβάλει κάποιο αίτημα.

Εκπρόσωπος της εταιρείας σχολίασε την Πέμπτη δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αποκάλυπτε ένα δημόσιο τελεσίγραφο στην ιστοσελίδα χάκερ που ισχυρίζονται ότι βρίσκονται πίσω από την παραβίαση δεδομένων. Οι δράστες απαιτούσαν λύτρα 3 εκατ. δολαρίων εντός 24 ωρών, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα πουλούσαν τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

Η Revolut, η οποία αποτιμήθηκε στα 115 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, είχε ανακοινώσει στις 12 Σεπτεμβρίου ότι τα δεδομένα ενός «περιορισμένου αριθμού» πελατών επηρεάστηκαν από την παραβίαση, η οποία εκτιμάται ότι αφορά περίπου 680 λογαριασμούς.

Μόλις εντόπισε την απάτη, η Revolut ανέφερε ότι μπλόκαρε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε — η οποία ανήκε σε νόμιμο κυβερνητικό domain — και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η Revolut υπογράμμισε επίσης ότι τα συστήματά της και τα κεφάλαια των πελατών της δεν επηρεάστηκαν, ενώ πρόσφερε υποστήριξη στους πελάτες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Η fintech διαθέτει περισσότερους από 80 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, με στόχο να φτάσει τα 100 εκατ.. Στις αρχές Σεπτεμβρίου έλαβε υπό όρους έγκριση για να λειτουργήσει ως εθνική τράπεζα στις ΗΠΑ, μια αγορά που η ίδια έχει χαρακτηρίσει στρατηγικής σημασίας.

Επίθεση χάκερ στη Revolut: Τι ανέφερε το δημοσίευμα των Financial Times

Σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα των FT, χάκερ που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται πίσω από την παραβίαση δεδομένων στη Revolut απείλησαν να πουλήσουν εμπιστευτικά αρχεία εκατοντάδων πελατών σε άλλες εγκληματικές ομάδες, εάν η fintech δεν καταβάλει λύτρα ύψους 3 εκατ. δολαρίων εντός 24 ωρών. Η ομάδα, η οποία αυτοαποκαλείται iamnotavillain, δημοσίευσε το τελεσίγραφο στην ιστοσελίδα της το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεύοντάς το με ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.

Το μήνυμα των δραστών καλούσε τη Revolut να καταβάλει «6.000 XMR / 3.000.000 δολάρια… διαφορετικά όλα τα δεδομένα θα πωληθούν και το αίμα θα είναι στα χέρια σας». Το XMR αφορά το κρυπτονόμισμα Monero, το οποίο είναι δημοφιλές μεταξύ κυβερνοεγκληματιών λόγω της δυσκολίας εντοπισμού των συναλλαγών του.

Η ομάδα ανέφερε στους Financial Times ότι χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ιστοσελίδα για την υποβολή απαιτήσεων και ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει καμία διαπραγμάτευση με τη Revolut. Οι Financial Times επικοινώνησαν με τους χάκερ μέσω Telegram, αφού εκείνοι δημιούργησαν την ιστοσελίδα αργά τη Δευτέρα, στην οποία εμφάνιζαν επεξεργασμένα στιγμιότυπα οθόνης με μέρος των πληροφοριών που υποστήριζαν ότι είχαν αποκτήσει από την τράπεζα.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απαίτησης για λύτρα, οι χάκερ έστειλαν στους FT ένα βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων με καταγραφή οθόνης, στο οποίο ένας άγνωστος χρήστης περιηγείται σε αρχείο με υποτιθέμενα έγγραφα της Revolut. Τα έγγραφα που εμφανίζονται στο βίντεο φαίνεται να περιλαμβάνουν άδειες οδήγησης πελατών της Revolut, διαβατήρια, φωτογραφίες ταυτότητας που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία επαλήθευσης «know your customer» (KYC), καθώς και ιστορικά συναλλαγών.

Η Revolut δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης: «Η Revolut δεν έχει λάβει καμία άμεση επικοινωνία ή απαίτηση από τα άτομα ή την ομάδα που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς».

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