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Κινέζοι χάκερ στρέφονται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να αυξήσουν τόσο την ταχύτητα όσο και την έκταση των κυβερνοεπιθέσεών τους εναντίον στόχων στο εξωτερικό. Ανάμεσα στα εργαλεία που φαίνεται να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά βρίσκεται το DeepSeek.

Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη εταιρεία κυβερνοασφάλειας TeamT5, ομάδες που συνδέονται με το κινεζικό κράτος έχουν υπερδιπλασιάσει τις επιθέσεις τους από τη στιγμή που άρχισαν να αξιοποιούν την AI για εργασίες ρουτίνας, αλλά και για τη δημιουργία πιο προηγμένου κακόβουλου λογισμικού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν είναι πάντοτε εφικτό να εξακριβωθεί ποιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Παρ’ όλα αυτά, το DeepSeek φαίνεται να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή μεταξύ Κινέζων χάκερ, καθώς συνδυάζει υψηλές δυνατότητες, χαμηλό κόστος χρήσης και σημαντικά περιθώρια προσαρμογής.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του φαίνεται να παίζουν και οι λιγότερο αυστηροί περιορισμοί ασφαλείας που διαθέτει, σε σύγκριση με ορισμένα από τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δυτικών εταιρειών.

Ο Τσαρλς Λι, επικεφαλής αναλυτής της TeamT5, ανέφερε ότι το DeepSeek αποτελεί προτιμώμενη επιλογή για Κινέζους χάκερ, καθώς προσφέρει σημαντικές δυνατότητες με σχετικά περιορισμένες δικλίδες ασφαλείας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όπως σημείωσε, υπάρχει ενδιαφέρον και για δυτικά μοντέλα AI, τα οποία όμως διαθέτουν αυστηρότερους μηχανισμούς προστασίας και συνεπώς απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια για την παράκαμψή τους.

Από την αναγνώριση στόχων μέχρι τη δημιουργία κώδικα επίθεσης

Σύμφωνα με την TeamT5, η χρήση του DeepSeek εντοπίζεται σε διαφορετικές φάσεις μιας κυβερνοεπίθεσης. Πρόσφατα δεδομένα, scripts και αρχεία καταγραφής που εξέτασαν οι ερευνητές δείχνουν ότι χάκερ που συνδέονται με το κινεζικό κράτος το έχουν αξιοποιήσει τόσο για την αναγνώριση πιθανών στόχων όσο και για τη δημιουργία εργαλείων που εκμεταλλεύονται ευπάθειες συστημάτων.

Η ομάδα Grimfengxi φέρεται να αξιοποίησε το DeepSeek για τη δημιουργία exploit code. Παράλληλα, η Huapi χρησιμοποίησε κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών ήταν πιθανότατα το DeepSeek, στο πλαίσιο επίθεσης εναντίον του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εταιρείας στην Ταϊβάν.

Μία ακόμη ομάδα, η Teleboyi, φέρεται να χρησιμοποίησε την πλατφόρμα προκειμένου να συλλέξει 1.000 διευθύνσεις IP από το διαδίκτυο και να προχωρήσει στη χαρτογράφηση των domains μιας εταιρείας.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά δείχνουν ότι οι χάκερ δεν αναζητούν απαραίτητα τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν στην αγορά. Όπως επισημαίνει η TeamT5, άλλα κινεζικά μοντέλα, όπως το Kimi K3 της Moonshot, ενδέχεται να προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες, ωστόσο το υψηλότερο κόστος χρήσης τους λειτουργεί αποτρεπτικά.

Στο «οπλοστάσιο» και δυτικά μοντέλα AI

Οι κινεζικές ομάδες χάκερ, πάντως, δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα. Η CyCraft εντόπισε περίπτωση εταιρείας που διαθέτει λογισμικό hacking και η οποία χρησιμοποίησε το ChatGPT κατά τη διάρκεια κυβερνοεπίθεσης εναντίον δυτικού think tank.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι, αφού οι δράστες απέκτησαν αντίγραφο της τοπικής βάσης δεδομένων Signal ενός εργαζομένου μέσω παραβιασμένου υπολογιστή, στράφηκαν στο chatbot για βοήθεια στη δημιουργία λογισμικού που θα επιχειρούσε να αποκρυπτογραφήσει τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Παρόμοια περίπτωση καταγράφηκε με την ομάδα Slime22, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε το Claude Code της Anthropic αφού είχε ήδη αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματα εταιρείας τεχνολογίας στην Ταϊβάν. Σύμφωνα με την TeamT5, οι χάκερ κατάφεραν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας παρουσιάζοντας τη δραστηριότητά τους ως νόμιμες δοκιμές κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιούνταν από μηχανικούς.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει το τοπίο των κυβερνοαπειλών. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο ένα μελλοντικό σενάριο πλήρως αυτόνομων συστημάτων κυβερνοεπιθέσεων. Ήδη, οικονομικότερα και ευρέως προσβάσιμα μοντέλα AI δίνουν τη δυνατότητα σε έμπειρες ομάδες χάκερ να αυτοματοποιούν επιμέρους διαδικασίες και να πραγματοποιούν μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα.

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