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Κύκλοι του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, τονίζουν εμφατικά ότι οι αναφορές στον Τύπο περί προβλημάτων που αφορούν δήθεν υπερδανεισμό ορισμένων επιχειρήσεων, επιστολών του SSM, κλπ., ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«H εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και τις ελληνικές αρχές ασκείται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και ουδέν πρόβλημα υπάρχει», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

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