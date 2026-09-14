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Κατηγορηματικά και απόλυτα διαψεύδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τις φήμες που κυκλοφόρησαν στην αγορά σύμφωνα με τις οποίες μεγάλη ελληνική εταιρεία έχει εκτεθεί σε υπερβολικό δανεισμό και αποτελεί συστημική απειλή για τις τράπεζες.

Όπως αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και το χαρακτηρίζει fake news.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες φήμες δημιούργησαν αναστάτωση στην χρηματιστηριακή αγορά και προκλήθηκαν πωλήσεις σε τίτλους ισχυρών ελληνικών εταιρειών υπό το φόβο ενός τέτοιου ενδεχομένου.

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