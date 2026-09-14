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Νέα εποχή για τα προγράμματα στήριξης της πρώτης κατοικίας σηματοδοτεί ο τρίτος κύκλος του «Σπίτι μου», καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική διεύρυνση των κριτηρίων συμμετοχής, προκειμένου περισσότερα νοικοκυριά να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο.

Το νέο πρόγραμμα, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών στην αγορά ακινήτων έχει περιορίσει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές. Με τις αλλαγές που προβλέπονται, αυξάνονται τα όρια τόσο για την αξία του ακινήτου όσο και για το ποσό χρηματοδότησης, ενώ διευρύνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Ακίνητα έως 300.000 ευρώ στο νέο πρόγραμμα

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ανώτατο όριο αξίας του ακινήτου που μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το πλαφόν αυξάνεται στις 300.000 ευρώ, από 250.000 ευρώ που ίσχυε στους προηγούμενους κύκλους, εξέλιξη που επιτρέπει την ένταξη περισσότερων κατοικιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, αυξάνεται και το ανώτατο ποσό του δανείου, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στις 230.000 ευρώ, έναντι 190.000 ευρώ προηγουμένως.

Η διεύρυνση αυτή αντιμετωπίζει ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαν εμφανιστεί στα προηγούμενα προγράμματα: τη δυσκολία εντοπισμού κατάλληλων ακινήτων που να ανταποκρίνονται στα αρχικά όρια.

Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας κατοικίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ποσοστό κάλυψης της αγοράς.

Στο νέο «Σπίτι μου 3» η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, μειώνοντας το ποσό της ίδιας συμμετοχής που απαιτείται από τον αγοραστή.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς το αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για την αγορά κατοικίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, ειδικά για νεότερες οικογένειες και εργαζομένους που δεν διαθέτουν σημαντικές αποταμιεύσεις.

Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της χρηματοδότησης, το πρόγραμμα επιχειρεί να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά κατοικίας σε περισσότερους ενδιαφερόμενους.

Διεύρυνση του ηλικιακού ορίου

Αλλαγή προβλέπεται και στο ηλικιακό κριτήριο των δικαιούχων.

Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στα 55 έτη, από τα 50 έτη που ίσχυαν στους προηγούμενους κύκλους.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται ο αριθμός των νοικοκυριών που μπορούν να εξετάσουν την ένταξή τους στο πρόγραμμα, διατηρώντας παράλληλα τον βασικό στόχο της πολιτικής, που είναι η ενίσχυση της δυνατότητας απόκτησης πρώτης κατοικίας.

Περισσότερη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά

Βελτιώσεις προβλέπονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, κυρίως για οικογένειες με παιδιά.

Η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου αυξάνεται στις 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, από 5.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο συμμετοχής για οικογένειες με περισσότερα μέλη, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές ανάγκες και μεγαλύτερες δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας.

Στόχος η στέγαση έως 20.000 νοικοκυριών

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται με στόχο να καλύψει σημαντικά περισσότερους δικαιούχους σε σχέση με προηγούμενες δράσεις.

Οι διαθέσιμοι πόροι των 2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση κατοικίας από περίπου 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά, ενισχύοντας την παρουσία της πολιτείας στην αγορά στεγαστικής πολιτικής.

Η υψηλή ζήτηση που καταγράφηκε στους προηγούμενους κύκλους του «Σπίτι μου» ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς η αύξηση των τιμών κατοικίας περιόρισε σταδιακά τον αριθμό των ακινήτων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Με τα νέα δεδομένα, το πρόγραμμα επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, διευρύνοντας τα όρια και δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για τους ενδιαφερόμενους.

Η αγορά κατοικίας στο επίκεντρο της στεγαστικής πολιτικής

Η νέα φάση του προγράμματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η απόκτηση κατοικίας έχει γίνει δυσκολότερη λόγω της ανόδου των τιμών, του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης και της περιορισμένης προσφοράς διαθέσιμων ακινήτων.

Το «Σπίτι μου 3» επιχειρεί να συνδυάσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με πιο ρεαλιστικά όρια, ώστε η αγορά πρώτης κατοικίας να καταστεί εφικτή για περισσότερα νοικοκυριά.

Οι βασικές αλλαγές αφορούν την αξία του ακινήτου, το ύψος του δανείου, το ποσοστό χρηματοδότησης, την ηλικία των δικαιούχων και τα εισοδηματικά όρια, διαμορφώνοντας ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους.

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