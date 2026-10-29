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Τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές μέσα από το κινητό τους αποκτούν οι χρήστες της εφαρμογής Next by NBG της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της νέας ενότητας «Επενδύσεις», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Wealthyhood Europe ΑΕΠΕΥ. Η υπηρεσία επιτρέπει την αγορά διεθνών μετοχών και ETFs με ελάχιστο ποσό 1 ευρώ, χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την εφαρμογή.

Μέσα από τη νέα ενότητα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 2.400 μετοχές, εισηγμένες κυρίως στα χρηματιστήρια NYSE και NASDAQ, καθώς και σε περισσότερα από 940 ETFs από διεθνείς παρόχους, όπως οι BlackRock/iShares, Amundi, Xtrackers, SPDR, Vanguard και Invesco. Παράλληλα, μπορούν να επενδύουν σε κλασματικές μετοχές, δηλαδή να αγοράζουν το μερίδιο μιας μετοχής που αντιστοιχεί στο ποσό που επιλέγουν, ανεξάρτητα από την πλήρη τιμή της.

Η υπηρεσία προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα δημιουργίας αυτόματων μηνιαίων επενδυτικών προγραμμάτων, παρακολούθησης της πορείας και της αξίας των επενδύσεων, καθώς και μεταφοράς χρημάτων από και προς τον λογαριασμό του χρήστη στο Next. Οι αγορές και οι πωλήσεις μετοχών και ETFs πραγματοποιούνται με ανταγωνιστική χρέωση, ενώ δεν υπάρχει συνδρομή ή χρέωση θεματοφυλακής. Για την εξοικείωση των χρηστών με τις αγορές, παρέχεται ακόμη εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί για αρχάριους και επεξηγήσεις βασικών επενδυτικών όρων.

Για όσους επιθυμούν μια διαφορετική επιλογή, χωρίς άμεση έκθεση σε μετοχές, διατίθεται και αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς της BlackRock σε ευρώ. Σύμφωνα με την παρουσίαση της υπηρεσίας, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση ούτε προμήθεια αγοράς ή πώλησης, ενώ η απόδοσή του ακολουθεί τα επιτόκια της αγοράς.

Η Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε ότι η νέα ενότητα εντάσσει τις επενδύσεις στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον που οι πελάτες χρησιμοποιούν ήδη για τις πληρωμές, την αποταμίευση και τη διαχείριση των οικονομικών τους. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο επενδυτικό οικοσύστημα, με έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο.