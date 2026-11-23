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Σε μια νέα συνεργασία που συνδέει την ψηφιακή τραπεζική με το ηλεκτρονικό εμπόριο προχωρούν η Snappi και το Skroutz, προσθέτοντας το Snappi Pay Later στις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής της δημοφιλούς πλατφόρμας. Η σύμπραξη δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις online αγορές τους και να εξοφλούν το κόστος τους σε τέσσερις άτοκες δόσεις, απευθείας μέσω της εφαρμογής της Snappi.

Η νέα υπηρεσία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο Snappi app και επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν την κατανομή της πληρωμής τους σε τέσσερα ισόποσα μέρη κατά το checkout, χωρίς επιβάρυνση τόκων. Παράλληλα, η διαχείριση και η παρακολούθηση των δόσεων πραγματοποιούνται μέσα από την εφαρμογή της neobank, προσφέροντας ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για την ολοκλήρωση και την εξυπηρέτηση της συναλλαγής.

Η συνεργασία συνοδεύεται και από προωθητική ενέργεια, μέσω της οποίας οι πελάτες της Snappi μπορούν να εξασφαλίσουν συνολικό όφελος έως και 50 ευρώ, με αφορμή την έναρξη της υπηρεσίας.

Για τη Snappi, η συμφωνία με το Skroutz αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να συνδέσει τις τραπεζικές υπηρεσίες με τις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών. Η εταιρεία, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία της στην αγορά, αξιοποιώντας συνεργασίες με πλατφόρμες που διαθέτουν μεγάλη καταναλωτική βάση.

Όπως σημείωσε η CEO της Snappi, Gabriella Kindert, οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανάπτυξης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα. Η συνεργασία με το Skroutz φέρνει το Pay Later σε επαφή με εκατομμύρια προϊόντα και δυνητικούς χρήστες, ενισχύοντας τη διείσδυση της υπηρεσίας στην καθημερινή καταναλωτική δραστηριότητα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το Pay Later αποτέλεσε το πρώτο προϊόν της Snappi, με στόχο να προσφέρει πρόσβαση σε πίστωση με απλό, διαφανή και άτοκο τρόπο, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης της πίστωσης.

Από την πλευρά του, ο CFO της Skroutz, Κώστας Κοντογιάννης, ανέφερε ότι η προσθήκη της νέας δυνατότητας πληρωμής ενισχύει την ευελιξία στο checkout και βοηθά τους καταναλωτές να διαχειρίζονται καλύτερα τον προϋπολογισμό τους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα.

Η κίνηση έχει ενδιαφέρον και από την ευρύτερη σκοπιά του ανταγωνισμού στις ψηφιακές πληρωμές. Οι υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL) αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη θέση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιμερίζουν το κόστος των αγορών τους χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν μια παραδοσιακή πιστωτική κάρτα. Για τις ψηφιακές τράπεζες, αντίστοιχα, αποτελούν έναν τρόπο να προσεγγίσουν νέο πελατολόγιο και να εντάξουν τις υπηρεσίες τους σε πραγματικές καθημερινές συναλλαγές.

Για τη Snappi, η πρόσβαση στο οικοσύστημα του Skroutz δημιουργεί ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης, ενώ για το marketplace η προσθήκη μιας ακόμη επιλογής χρηματοδότησης των αγορών ενισχύει την εμπειρία πληρωμής και διευρύνει τα εργαλεία που προσφέρει στους καταναλωτές και στους συνεργαζόμενους εμπόρους.