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Αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και των βασικών επιτροπών εταιρικής διακυβέρνησης ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων της Bank of Cyprus Holdings και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Ltd

Στο πλαίσιο των ανακατατάξεων, έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Lyn Mary Grobler από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, ενώ παράλληλα καθορίστηκε η νέα σύνθεση των επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, καθώς και Τεχνολογίας. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι, κατά τις αντίστοιχες συνεδρίες των Διοικητικών τους Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

1. Αποδοχή παραίτησης της κας Lyn Mary Grobler από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η κα Lyn Mary Grobler υπέβαλε την παραίτησή της ως μέλος στο κάθε ένα από τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποδέχτηκαν την παραίτηση της κας L. Grobler και την ευχαρίστησαν για την πολύτιμη συνεισφορά της στο Συγκρότημα για όλα τα χρόνια και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία για το μέλλον. Η παραίτηση τίθεται σε ισχύ από την 1 ην Οκτωβρίου 2026.

2. Αλλαγές στη σύνθεση Επιτροπών

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Elisabet Pinilla Guell

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Γεώργιος Συρίχας

Stuart Birrell

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Adrian John Lewis

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian John Lewis (Πρόεδρος)

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

Elisabet Pinilla Guell

Επιτροπή Τεχνολογίας

Stuart Birrell (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1ην Οκτωβρίου 2026